С сегодняшнего дня фермеры могут подать заявление на гранты

С 1 июля желающие начать свой бизнес в области сельского хозяйства, могут подавать заявки на гранты от Национального фонда сельского хозяйства и развития сельских районов.

На пресс-конференции были рассказаны условия для бенефициаров, сроки подачи заявки и общий объем субсидий, пишет tv8.md.

Все, кто хочет воспользоваться этой возможностью, должны разработать бизнес-план, на основе которого будут отобраны проекты. Те, кто смогут убедить власть, что располагают возможностями для развития современного сельского хозяйства и откроют по крайней мере, одно рабочее место в селе, имеют шансы на получение субсидий от государства.

Государство предоставит грант в 65% от общей стоимости предлагаемого проекта, а еще 35% будет вложено кандидатом. Будут рассмотрены проекты стоимостью не более миллиона леев.

Существует несколько ключевых условий для получения финансовой поддержки: надежный бизнес-план и возможность для инвестиции в сельской местности; проект, должен быть завершен в течение 24 месяцев; юридическое владение недвижимостью, в которую будут сделаны инвестиции. Отобранные бенефициары должны будут предоставить необходимые документы в течение 60 дней и внести сумму в размере 35%.

В этом году будет выделено около 45 млн леев из Национального фонда сельского хозяйства и развития сельских районов для предварительного субсидирования инвестиций в сельскохозяйственный сектор. Таким образом, создано более 500 новых рабочих мест, особенно в сельских районах.