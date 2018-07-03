Валовый внутренний продукт Молдовы вырос на 3,7%

Валовой внутренний продукт Молдовы (ВВП) увеличился в первом квартале этого года на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом, ВВП составил 37,6 млрд. леев.

Секторы, которые способствовали росту ВВП, - это внутренняя торговля, промышленность и информационные технологии. Согласно анализу Управления по экономической политике и развитию окружающего бизнеса Министерства экономики и инфраструктуры, наибольший рост ВВП за последние восемь лет был отмечен в секторе информационных технологий (ИТ) и коммуникаций (ИКТ). В частности, валовый внутренний продукт, полученный и ИКТ-секторе увеличился на 9%. Как доля в ВВП, данный сектор достигает 6,6% и продолжает расти, пишет moldpres.md.

Тем не менее, наибольший вклад в увеличении валового внутреннего продукта внесли секторы оптово-розничной торговли, транспорта, хранения, гостиницы и рестораны.

В одном из пресс-релизов Министерства экономики и инфраструктуры отмечается, что реальные доходы населения в первом квартале увеличились на 4,8%. Из них, заработная плата, которая является самым важным источником дохода, увеличилась на 7,6%.