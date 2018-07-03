Совет по конкуренции оштрафовал компанию Sudzucker — Moldova, за то, что она не уведомила вовремя о покупке другой компании: Agro — Baraboeni. Надзорный орган признал компанию виновной в экономической концентрации и обязал выплатить в бюджет 12 тыс. леев, сообщает NewsMaker bizlaw.md

Как пишет NewsMaker компания не своевременно не уведомила СК о покупке сельхозпредприятия Agro — Baraboeni. При рассмотрении дела СК учел ряд смягчающих обстоятельств.

Согласно Закону о конкуренции, экономическая концентрация — операции, приводящие к долгосрочным изменениям в отношении контроля над вовлеченными предприятиями и вследствие этого — к изменению структуры рынка. Такие операции подлежат оценке и доводятся до сведения Совета по конкуренции до их реализации, когда общий оборот, достигнутый на вовлеченных предприятиях за предыдущий год, превышает 25 млн леев, и существуют по крайней мере два предприятия, вовлеченных в операции, общий оборот которых достиг на территории Молдовы за предшествующий операции по концентрации год более 10 млн леев у каждого участника в отдельности.

За рассмотрение уведомления об экономической концентрации взимается плата, которая составляет 0,1% от общего оборота, реализованного на территории Молдовы предприятиями, вовлеченными в экономическую концентрацию. Плата рассчитывается на основе общего оборота за год, предшествующий уведомлению об экономической концентрации, но не может превышать 75 тысяч леев.

Отметим, в июне 2016 года Совет по конкуренции оштрафовал польского сахаропроизводителя Moldova Zahar на 56 тыс. леев, а с 1 сентября запретил компании использовать торговую марку Moldova Zahar. Причиной такого решения, по мнению Совета, стала нелояльная конкуренция со стороны производителя по отношению к компании Sudzucker-Moldova