Более 7000 кустов конопли обнаружили растущей рядом с кукурузой в Бэчой

Столичная полиция продолжает проводить рейды как в муниципии Кишинев, так и в пригородах в рамках специальной операции “Мак-2018”.

В результате проведенных мероприятий плантации мака и конопли были обнаружены полицейскими в коммунах Бубуечь, Тогатин и Сынжера. Они росли прямо в огородах трех домовладельцев, против которых было начато расследование в этом отношении. Если их вина будет доказана, им грозят штрафы в размере от 10 тысяч до 20 тысяч леев или до 100 часов общественных работ.

Как отмечается на сайте столичной полиции, в коммуне Бэчой, помимо мака, на трех участках земли рядом с растущей кукурузой были обнаружены примерно 7560 кустов конопли. За ними ухаживали соответствующим образом. Полицейские устанавливают личности людей, которые могли заработать на этом прибыльном бизнесе примерно 3 миллиона леев.

Все обнаруженные растения были изъяты для проведения экспертизы. Виновным грозит тюремное заключение на срок от года до 6 лет.

Отметим, что цели спецоперации “Мак-2018” – борьба с незаконной продажей растительных наркотиков, обнаружение и уничтожение наркотических растений и установление личности людей, которые незаконно их выращивают.