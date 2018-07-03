В столичном зоопарке родились малыши: 4 полярных волчат и венгерский бык уже знакомятся с посетителями

Они появились на свет ещё несколько месяцев назад, но до сих пор прятались в берлогах и не выходили. Совсем скоро 4 полярным волчатам (2 самкам и 2 самцам) и венгерскому быку дадут имена в соответствии с их характерами. По словам главного администратора зоопарка Ольги Юзвак, полярные волки были завезены в Молдову из Чехии ещё в прошлом году, а в этом году уже дали первое потомство, пишет publika.md. И на удивление, за маленькими волчатами заботилась не та волчица, которая их родила, а их “няня” (другая волчица, у которой детенышей нет).

Волчат кормят мясом курицы, говядиной, яйцами и творогом. Администрация зоопарка пока не знает, как сложится дальнейшая судьба новоиспечённых животных, но, скорее всего, они будут включены в программу обмена животными с другими зоопарками. Кроме этого, Ольга Юзвак отметила, что работники зоопарка всячески стараются не беспокоить венгерского быка и его мать, потому что им важно, чтобы он питался её молоком. Однако на сегодняшний день лишь немногим посетителям, а только счастливчикам удастся увидеть и познакомиться с детёнышами, так как они всё ещё редко выходят из своих домиков – только на приём пищи и иногда для того, чтобы поиграть.

Стоит отметить, что за этот период зоопарк также пополнился детёнышами рыси, ламы, косули и кенгуру. Напомним, что зоопарк открыт в течение всего дня, с 08.00 до 20.00. Стоимость билетов осталась неизменной: 30 леев – для взрослых; 5 леев – для школьников, студентов и пенсионеров; бесплатно – для детей в возрасте до 7 лет.