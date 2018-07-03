В Молдове в кредитных договорах с потребителями нужно будет жирным шрифтом выделять фактическую годовую процентную ставку

Эти документы должны будут содержать также выделенную особым образом (жирным шрифтом) подробную информацию по фактической годовой процентную ставке, общей сумме потребительского кредита, общей сумме, подлежащей уплате потребителем, исчисленной на момент заключения кредитного договора, с указанием всех используемых для расчета этой ставки вариантов.

Это предусматривают поправки в Закон о кредитных договорах с потребителями, Закон о госконтроле предпринимательской деятельности, которые принял ранее парламент, а сейчас они опубликованы в Monitorul oficial.

С инициативой внесения соответствующих изменений для дополнительной защиты бенефициаров займов, предоставляемых организациями небанковского сектора, выступил ранее председатель парламента Андриан Канду.

Он отметил, что многие граждане стали жертвами непрозрачных или даже ложных объявлений, касающихся процентов по кредитам, как правило, по потребительским кредитам.

«Граждане видели процентную ставку 6-7%, но после подписания контракта и начала использования кредита, они поняли, что платят процентную ставку 15-18%, за счет ряда комиссионов, сборов, других платежей и т.д.», - сказал Андриан Канду.

Спикер предложил внести поправки в Закон о кредитных договорах с потребителями, чтобы в заключаемых кредитных договорах указывались жирным шрифтом фактическая годовая процентная ставка и общая сумма, подлежащая оплате потребителем по займу.

Спикер считает, что выделение этих положений в договоре приведет к более детальному анализу потребителем и точному определению им общих затрат, которые будут понесены в результате заключения займа.

В случае нарушения указанных выше требований кредитная организация вправе ожидать проведения внезапного государственного контроля.