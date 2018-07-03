«Молдаванин даже в быту нейтральный». Интервью NM с Дмитрием Дьяковым о нейтралитете Молдовы

«Республика Молдова — фактор стабильности или новый вызов региональной и общеевропейской безопасности» — так называется конференция, которая пройдет в Кишиневе 20 июля. Она будет посвящена нейтралитету. Организаторы мероприятия — Фонд за демократию и прогресс, возглавляемый почетным председателем Демпартии Дмитрием Дьяковым, а также Институт международных отношений Молдовы. Среди гостей — известные молдавские и иностранные эксперты. В преддверии конференции Дьяков обратился в NM с предложением опубликовать его статью о нейтралитете, написанную 11 лет назад. Он уверен, что за это время она нисколько не утратила актуальность и, более того, именно сейчас тему постоянного нейтралитета Молдовы пришло время вынести на широкое обсуждение. NM предложил Дьякову обсудить в интервью, зачем ему понадобилось поднимать эту тему сейчас, как это согласуется с политикой ДПМ и случайны ли совпадения тезисов его статьи с некоторыми инициативами социалистов (разговор с Дьяковым состоялся до отмены результатов выборов в Кишиневе).

«Одни соседи — в НАТО, другие — нет. Россия для нас тоже сосед»

Чем вызвана инициатива провести международную конференцию, посвященную нейтралитету? Сейчас этот вопрос стоит острее, чем прежде?

Конференция, видимо, звучит слишком претенциозно, скорее всего это будет «круглый стол». Для начала такого серьезного разговора это будет более подходящим форматом. Мы не собираемся зацикливаться на нейтралитете, а хотели бы взглянуть на проблему шире. Поэтому даже в самом названии нашего мероприятия задаем вопрос: «Молдова — фактор стабильности или новый вызов региональной и общеевропейской безопасности?». Пусть каждый участник сам попытается ответить на этот непростой вопрос.

И не надо усугублять ситуацию. У нас в Конституции ясно написано, что Молдова — нейтральное государство. При этом на территории Молдовы находится группа российских войск. А в обществе много дискуссий: одни просятся в НАТО, другие считают, что нужно укреплять и наполнять содержанием нейтралитет. И с этим вопросом внутри страны уже необходимо определиться четко и конкретно.

Нейтралитет в таком виде, в каком он есть сейчас в Молдове, не работает. У него нет международных гарантий. Когда в 1994 утверждали Конституцию, мы исходили из тогдашней конкретной ситуации, полагая, что в тот момент эта формулировка [о нейтралитете] — лучшая для обеспечения безопасности РМ. За двадцать с лишним лет ситуация существенно изменилась — и внутри республики, и на международном уровне.

Что вы предлагаете изменить?

В 2007 году я написал большую статью на эту тему. Была жесткая реакция, правые с ума сходили, атаковали по- всякому, обзывали. Но я готов еще раз попробовать и обсудить этот вопрос в широком формате. Тогда я написал, что Молдова может стать островом стабильности и очень привлекательной страной, если у нее будет статус гарантированного нейтралитета. Это большая мечта. Сложная, но реализуемая задача. В том числе, потому что у наших соседей есть определенный взгляд на гарантированный нейтралитет.

Фото: Максим Андреев/NewsMaker

Румыния уже в НАТО, Украина тоже изъявляет желание вступить в Североатлантический альянс.

Одни соседи — в НАТО, другие — нет. Россия для нас тоже сосед.

У нас нет общих границ.

Нет общих границ, но считать, что Россия где-то далеко, по меньшей мере, наивно. Россия присутствует в этой зоне и делать вид, что это не так, не учитывать многие, связанные с этим факторы, тоже неправильно. Молдавские политические силы ориентируются или на одну, или на другую сторону. Но главным нашим ориентиром должны быть потребности и интересы республики. Хотелось бы привлечь к разговору о нейтралитете Молдовы представителей стран, у которых есть такой опыт. И Австрию, и Швейцарию, и Германию, в том числе, Россию и США. В конференции примет участие и экс-глава миссии ОБСЕ в Молдове Уильям Хилл, бывший спецпредставитель миссии ЕС в Молдове Кальман Мижеи, международные и молдавские эксперты, придерживающиеся разных точек зрения: Андрей Попов, Николай Киртоакэ и др.

Нельзя абстрагироваться от реальной ситуации и делать вид, что в Молдове нет диаметрально противоположных мнений по вопросу нейтралитета. Надо сесть за общий стол и на основе опыта, накопленного в этой части Европы, на основе нашего собственного опыта и интересов РМ, разработать рекомендации для создания дорожной карты для укрепления стабильности и безопасности в регионе. Или по меньшей мере сделать так, чтобы это был первый, но не последний разговор на эту тему в таком формате. В дальнейшем необходимо поднять обсуждение на уровень выше и привлечь официальные органы власти.

«В идеале Молдова сможет вообще отказаться от армии и стать сказочной страной»

Расшифруйте, что вы включаете в понятие «гарантированный нейтралитет»?

То, что мы в него включаем — это одно, а готовы ли к этому большие державы — совсем другое. Гарантированный нейтралитет означает, что Москва, Вашингтон и ЕС заявляют, что они согласны со статусом нейтрального государства и гарантируют нейтралитет РМ. Но это, конечно, идеальная форма. Чтобы в нашем сложном мире влиятельные государства взяли на себя такую ответственность на перекрестке их же интересов, это сложно. Ведь это означает, что они тоже садятся за стол переговоров. И это в условиях, когда в этой зоне есть много конфликтных ситуаций, когда сталкиваются интересы и многие хотят обладать большим влиянием в регионе.

С одной стороны, молдавская площадка слишком скромна с точки зрения масштабов мировой политики. Но, с другой стороны, — почему бы и нет, почему бы нам хотя бы не попытаться. Разве создание «зоны свободы» в этом регионе Европы не будет интересно России, например? В идеале, если эта идея реализуется, Молдова сможет вообще отказаться от армии и стать с этой точки зрения сказочной страной. А, если мы будем проситься в НАТО, кому и что это даст? Ну, еще одна страна будет проситься в НАТО, не более того.

Фото: Максим Андреев/NewsMaker

Вы говорите о перекрестке интересов на мировом уровне. При этом у нас и внутри страны перекресток интересов. Партии разделены по геополитическим критериям, в том числе, и о перспективе вступления Молдовы в НАТО.

При этом статистические данные показывают, что у нас лишь 18% выступают за вступление Молдовы в НАТО. Когда 60% населения поддерживает сохранение нейтралитета, что нужно делать? Разговаривать. Как-то общаться на эту тему с народом и не политизировать вопрос. То, как люди думают, во многом зависит от того, какие СМИ они читают, какие каналы смотрят, от образования и от посыла политических лидеров. Но есть и другой нюанс — люди не наполняют содержанием вопрос нейтралитета. Наш долг и миссия разобраться и доработать нейтральный статус республики.

Да, у нас в обществе сформировалось мнение, что легче будет, чтобы мы к чему-то, к кому-то примкнули. Одним партиям легче провозглашать курс на евроинтеграцию, другим — на сближение с Россией. Потому что при таком раскладе и первым, и вторым не надо разрабатывать экономические планы, создавать условия для бизнеса — они концентрируются на лозунгах. Вот на этих баррикадах мы живем более 20 лет. Надо в конце концов понять и принять, что нельзя бесконечно тянуть граждан то в одну, то в другую сторону — это ведет к вечному конфликту и борьбе. А благополучной страной Молдова станет только тогда, когда мы сплотим общество вокруг общей идеи.

Полагаете, нейтралитет сплотит общество, разделенное по геополитическим предпочтениям?

Думаю, он способен стать основой, на которую можно нанизывать и другие приоритеты республики, базовые потребности общества. Молдаванин даже в быту нейтральный. Он хочет дружить и с соседом украинцем, и с другим соседом гагаузом, и с тем, кто считает себя румыном. На бытовом уровне у нас в стране так. Проблема есть на уровне политики, потому что гораздо легче позиционировать партию на левом или правом фланге, скандировать соответствующие лозунги, набирать очки и получать мандаты.

«Когда Додон говорит об этом, я не знаю, что он имеет в виду»

Согласны ли в Демпартии и ее руководстве с вашим видением нейтралитета? В ДПМ, судя по месседжам ее видных представителей, совершенно иные точки зрения.

Я не привлекаю к этому событию своих коллег по партии. С некоторыми коллегами из ДПМ говорил на эту тему, но я не хочу впутывать сюда партии ни при каких условиях. Это сложно, конечно. Но я не хочу ни просить разрешения, ни договариваться.

Это лично моя идея, с которой я ношусь уже много лет, и которую считаю очень важной для нашей страны. Если я вовлеку Демпартию, например, то социалисты тоже захотят высказаться по этому вопросу. И сразу начнут говорить: «Ага, у вас что-то тут такое».

Фото: Максим Андреев/NewsMaker

«Что-то такое» — например, коалиция?

Эта конференция организуется вне партий, вне государственных структур. Для меня это принципиально важно — не тянуть под какую-то партию и не приглашать представителей партий. Неужели мне надо выйти из партии, чтобы провести круглый стол?

По-вашему, нейтралитет может стать основой для объединения политических сил, независимо от их геополитической ориентации?

В перспективе, да, конечно. Только если мы не будем действовать по принципу: давайте что-то внедрим, потому что Россия это поддерживает. Или наоборот: давайте это, потому что американцам хорошо. Мы должны продвигать и внедрять то, что выгодно Молдове и, конечно, что не противоречит и не является в какой-то мере враждебным для наших партеров. Когда я говорю о партнерах, не имею в виду только западных.

То есть после парламентских выборов эта идея может объединить демократов и социалистов, например?

Я надеюсь, что может объединить все умеренные силы.

Что вы подразумеваете под «умеренными силами»?

Не радикальные и не экстремистские.

А какие у нас радикальные и экстремистские?

Не будем их называть. До сих пор многие говорят о нейтралитете только в военно-политическом контексте. Стоит опуститься на нашу грешную землю: изменим подход и попытаемся устранить крайности. Было бы хорошо на территории Молдовы попробовать сблизить Россию, США и Европу. Почему бы и нет.

До сих пор о необходимости сохранения нейтралитета говорили больше левые, в частности, президент и ПСРМ.

Попеременно. В целом, все живут на баррикадах. А когда в 2007 году я написал статью о нейтралитете, где были социалисты и Игорь Додон? Причем тут они? Когда Додон говорит о нейтралитете, как все это воспринимают? Что это нейтралитет под зонтиком кого?

Фото: Максим Андреев/NewsMaker

Кого?

Не хочется сейчас делать предположения. Одна партия не должна приватизировать вопрос национального значения. Мы не сможем внедрить на практике идею нейтралитета, если о ней будет говорить одна партия с одного фланга. Да и в целом ПСРМ использует вопрос нейтралитета только в военно-политическом плане, а все гораздо шире.

Когда об этом говорит Додон, я не знаю, что он имеет в виду. Считаю, что мы должны максимально деполитизировать этот вопрос. Если и эту сферу мы отдадим левым политикам, то ничего не выйдет. Даже у вас, видите, автоматически сработало, что это якобы сфера Додона. Это ни в коем случае не сфера Додона. Он чаще говорит об этом в узком контексте, не более того.

«В этом регионе Молдова могла бы стать второй Швейцарией»

Как вы представляете укрепление нейтралитета, учитывая то, что Молдова не контролирует часть территории?

Думаю, что, если будут позитивные подвижки в вопросе гарантирования нейтралитета, это положительно скажется и на решении приднестровского вопроса, и, со временем, на присутствии там военного контингента. Однако если мы начнем ставить вопрос ребром: сначала приднестровский вопрос, а потом нейтралитет, — тогда, конечно, ничего не получится. Есть возможность, чтобы Россия принимала участие в разрешении сложившейся ситуации несколько иначе, чем в остальной части этого региона.

Как?

Почему для России не может быть привлекательной идея внести свой вклад в создание острова свободы, мира и благополучия в этом регионе Европы? Разве это не поможет России показать, что она заинтересована в укреплении государственности, суверенитета, территориальной целостности? Когда в 2007 году я писал статью, и в регионе, и внутри страны была другая ситуация, не такая как сейчас.

В чем основное различие?

Сейчас есть некоторые условия и сложности, в частности, изменился внешний фактор. Поэтому у меня больше желания начинать разговор сейчас.

Вы говорите о создании «зоны свободы и мира». Есть ли пример страны, на которую Молдове можно было бы ориентироваться?

Швейцария. В этом регионе Молдова могла бы стать второй Швейцарией. В нашем регионе тоже кипят страсти. Маленькая Молдова вполне может стать площадкой для позитивного эксперимента.

Фото: Максим Андреев/NewsMaker

Успешность такого эксперимента в большей мере зависит от внешних или внутренних факторов?

От внутренней мудрости. От усталости людей находиться на баррикадах. Сначала спорили о языке, кричали «чемодан- вокзал». Сейчас все сконцентрировалось на геополитических разночтениях. Активные пророссийские силы удерживают на баррикадах одну часть общества, прорумынские силы — на других. В таких условиях никаких перспектив у Молдовы нет. Поэтому нужна деполитизированная дискуссия, примирение воинствующих лагерей вокруг идеи, которая может принести мир, спокойствие и благополучие. А спорить можно по экономическим и социальным темам, как это происходит во всем мире, а не по вопросам, представляющим национальный интерес.

Рано или поздно Молдова и ее партнеры должны определиться какой путь для нашей страны наиболее подходит и для всего региона — гарантированный международным сообществом нейтралитет в полном смысле этого слова или вступление в какой-то военно-подитический блок. Процесс поиска лучшего пути начался не сегодня. Разговор этот не прекратится только потому, что кому-то не нравится то или иное направление. Так не лучше ли нам спокойно, без надрывов и излишнего политизирования, вместе с теми, кто желает Молдове добра, искать и реализовать этот путь?