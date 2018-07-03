Автографы как искусство: 10+ самых необычных подписей знаменитостей

Джон Хэнкок, президент Второго Континентального конгресса, первый губернатор штата Массачусетс, был обладателем одной из самых известных подписей. Когда он подписывал Декларацию независимости США, то нарочито сделал подпись настолько большой, чтобы, по его словам, «толстый старый король смог прочитать ее без очков». Эта выходка запомнилась всем настолько, что имя Джона Хэнкока в Америке стало разговорным синонимом слова «подпись».

Издание Bored Panda собрало коллекцию автографов знаменитостей, которые ничем не уступают подписи Хэнкока — если не по размеру, то по красоте.

Джон Хэнкок, американский государственный деятель, сторонник Американской революции.

Курт Воннегут, американский писатель-сатирик.

Альбрехт Дюрер, немецкий художник.

Пикассо

Уолт Дисней

Мэрилин Монро, акриса и певица.

Мартин Лютер Кинг.

Леонардо да Винчи, итальянский художник и ученый, изобретатель, писатель, музыкант.

Джон Леннон, британский рок-музыкант, один из основателей и участник группы The Beatles.

Майкл Джексон, американский певец, автор песен, танцор.

Дэвид Боуи

Кэйдзи Инафунэ, японский художник игр и продюсер компании Capcom.