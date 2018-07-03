Заморочив молдаванке голову обещаниями жениться, «любимый» лишил ее 10 тысяч евро

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Общество
Проживающая в Италии молдаванка стала жертвой мошенника, вымогавшего у нее деньги под обещание жениться.
Молодая женщина познакомилась со своим обидчиком в социальной сети. Они общались в течение трех лет. Живущий в Молдове мужчина рассказывал, как ее любит, что собирается связать с ней свою жизнь.
- Я верила ему. Он много обещал, говорил, как любит меня, и что хочет создать семью, - рассказала молдаванка.
Однако было одно препятствие – ее любимый отбывал наказание в тюрьме. Чтобы выйти на свободу досрочно, он попросил у женщины 10 тысяч евро - как он объяснил, по 2 тысячи евро за год заключения. Она ему поверила, вернулась из Италии домой, сняла деньги со своего счета в банке и передала любимому через родственника.
- Я встретилась с двоюродным братом и передала 5 тысяч евро. Затем еще 5 тысяч евро. Позвонила Мосулу в тюрьму. Он сказал, что всё нормально, деньги получил. После этого он пропал, - пожаловалась женщина.
Родственники мужчины, у которых она пыталась узнать, что случилось, стали ей угрожать. Из-за границы женщина связалась по Viber с молдавской полицией. Она передала заявление через Интернет, приложив аудиозаписи разговоров с ним и его родственниками.
Ответа от полиции она так и не дождалась. Спустя год женщина приехала в Молдову и обратилась за помощью к адвокату. Сейчас ей очень трудно, так как она выросла в приюте и не может рассчитывать на поддержку родственников. Жертва мошенника надеется, что ее история заставит других женщин быть осторожнее и не верить подобным обещаниям.
В департаменте пенитенциарных учреждений не подтвердили, что мужчина находится под стражей, сославшись на защиту личных данных. Поданное женщиной заявление было зарегистрировано столичной полицией. Телефон мужчины, на которого ссылается пострадавшая, отключен.
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