ПСРМ может быть уверена в том, что обязательно получит власть после следующих выборов

«Для социалистов самой большой опасностью была проевропейская коалиция после выборов. Демократическая партия уже объявила об этой своей цели, и, несмотря на категорический отказ ПДС и ППДП, такая коалиция могла бы быть создана под давлением со стороны запада», – говорится в политическом анализе Думитру Спэтару.

Он считает, что «это был бы худший сценарий для социалистов, потому что партии было бы очень трудно сохранить свои позиции и выдержать еще четыре года в оппозиции. Теперь после непризнания результатов выборов от 3 июня, отношения между проевропейскими партиями ухудшились и, скорее всего, будут ухудшаться и дальше».

«С другой стороны, ухудшились и отношения нынешней власти с европейскими структурами. Не исключено, что отношения между проевропейскими партиями, с одной стороны, и нынешней властью и лицами, принимающими решения на западе, с другой стороны, будут портиться и впредь, а это исключит даже теоретически создание проевропейской коалиции после выборов.

Таким образом, ПСРМ получит уверенность в том, что обязательно получит власть после следующих выборов – либо самостоятельно (что не исключено), либо совместно с кем-то из партий», – говорится в цитируемом материале.

Кристина Пендя