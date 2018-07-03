ПСРМ может быть уверена в том, что обязательно получит власть после следующих выборов

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«Для социалистов самой большой опасностью была проевропейская коалиция после выборов. Демократическая партия уже объявила об этой своей цели, и, несмотря на категорический отказ ПДС и ППДП, такая коалиция могла бы быть создана под давлением со стороны запада», – говорится в политическом анализе Думитру Спэтару.
Он считает, что «это был бы худший сценарий для социалистов, потому что партии было бы очень трудно сохранить свои позиции и выдержать еще четыре года в оппозиции. Теперь после непризнания результатов выборов от 3 июня, отношения между проевропейскими партиями ухудшились и, скорее всего, будут ухудшаться и дальше».
«С другой стороны, ухудшились и отношения нынешней власти с европейскими структурами. Не исключено, что отношения между проевропейскими партиями, с одной стороны, и нынешней властью и лицами, принимающими решения на западе, с другой стороны, будут портиться и впредь, а это исключит даже теоретически создание проевропейской коалиции после выборов.
Таким образом, ПСРМ получит уверенность в том, что обязательно получит власть после следующих выборов – либо самостоятельно (что не исключено), либо совместно с кем-то из партий», – говорится в цитируемом материале.
Кристина Пендя
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