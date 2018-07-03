Молдова — страна воров: В стране, где уже крадут даже коляски для инвалидов, начнут отбирать капельницы?

Не исключено, ведь абсурд в нашей республике безграничен.

Уже много слов сказано про воровство в Молдове: кто-то крадет бордюры, кто-то — вазоны с цветами, а некоторые даже елочные игрушки в детских больницах! Это уже не народная забава — просто привычка... Может быть, из тех же соображений и миллиард украли...

Но вот новая история меня поразила до глубины души. В Кишиневе две женщины украли у инвалида ходунки-роллаторы. Я понимаю логику человека, который ворует деньги, драгоценности. Я его не оправдываю, нет, но его мотивация мне ясна: он хочет обогатиться, поправить свое материальное положение. Но объясните мне, какая логика у людей, которые воруют ходунки?! Нет, они, может быть, кому-то из членов их семьи (или семей) и нужны, но почему хоть на секундочку не задуматься, что ты отбираешь их у другого, такого же инвалида которому они определенно нужны?!

В этой стране не просто перестали друг о друге думать — люди начали друг другу вредить: легко, просто, безо всяких угрызений совести. Скоро будут ломиться в больницу и отключать от капельницы человека в коме, сбрасывать с кровати, потому что она у него — навороченная, и отлично смотрелась бы в одной из комнат дачного домика.

У молдавского абсурда нет границ, и воровство не начинается с тех, кто крадет миллиарды — оно ими заканчивается. Начинается все с кражи елочных игрушек, бордюров, часов на троллейбусных остановках, а еще вернее — с непонимания простой истины: чужое присваивать нельзя! И громить тоже.

Есть шуточный, но очень трагичный вопрос, который задают в Молдове всякий раз, когда разговор заходит об эмиграции: кто последний выключит свет в аэропорту? Ответ есть: никто! Потому что лампочку выкрутят задолго до этого.

Не смешивайте с грязью наших политиков — они продукт нашего общества. Разница только в масштабах содеянного, и, держу пари, была бы возможность у кого-то еще миллиард прикарманить — он бы это сделал! Но речь не об этом, а том, что в каждой истории с выкрученной лампочкой — Молдова в миниатюре. Задумайтесь над этим.

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ДМИТРИЙ КОБЗАРЬ