Павел Филип обсудил с Турбьерном Ягландом проблему аннулирования выборов в Кишиневе

Премьер-министр Павел Филип обсудил с Генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом ситуацию с аннулированием выборов в Кишиневе и объявление, сделанное премьер-министром и председателем парламента о создании рабочей группы для анализа положений, которые регулируют ограничения в период избирательной кампании. Генеральный секретарь Ягланд подтвердил готовность Совета Европы предоставить юридическую экспертизу и обменяться лучшими практиками Совета Европы в этой области, передает IPN со ссылкой на сообщение для прессы правительства.

В ходе беседы, которая состоялась в Страсбурге, собеседники обменялись мнениями о текущих политических событиях в Республике Молдова и диалоге между Республикой Молдова и Советом Европы. В частности, Павел Филип и Турбьерн Ягланд проанализировали достижения после первого года реализации Плана действий Совета Европы для Республики Молдова 2017-2020 годов, официально запущенного в Молдове 30 мая 2017 года.

В частности, речь шла о проектах по предотвращению и борьбе с дискриминацией, контролю над коррупцией путем предупреждения актов коррупции и применение закона, продвижению свободы СМИ и плюрализма мнений, и системе уголовного правосудия. Отдельной темой дискуссий стала реформа избирательной системы.

Генеральный секретарь Турбьерн Ягланд подтвердил поддержку Республике Молдова со стороны Совета Европы и необходимость активизации усилий по реформированию сектора юстиции, с акцентом на независимость, беспристрастность и честность судей, борьбе с отмыванием денег и коррупцией, обеспечению свободных и честных выборов, говорится в сообщении.