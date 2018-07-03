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Экономика
Внимание, пенсионеров обманывают, говоря, что пенсии пересчитывать нельзя!
03.07.2018

8 июня правительство одобрило предложения о внесении изменений и дополнений в закон №156/1998 о государственной пенсионной системе, на основании которого пенсионерам, вышедшим на пенсию до 1 января 1999 года, дадут возможность пересчитать свои пенсии при условии отработки еще более 15 лет, после выхода на пенсию.

В настоящее время у многих пенсионеров при обращении в территориальные кассы с просьбой о перерасчете не принимают заявления даже при наличии стажа работы после выхода на пенсию.

Однако вот что предписывает сегодня закон:

Ст.33. Пересмотр решения о назначении пенсии

(4 штрих один) Пенсионеры, которые осуществляют или осуществляли трудовую деятельность после реализации права на пенсию по возрасту, в соответствии с настоящим законом могут запрашивать пересмотр пенсии не чаще одного раза в два года при условии, что размер пенсии, исчисленной согласно формулам, приведенным в приложениях, являющихся составной частью настоящего закона, больше размера выплачивавшейся пенсии.

(5) Новый размер пенсии устанавливается с месяца, следующего за тем, в котором в орган социального страхования были поданы заявление и необходимые документы.

Таким образом, если имеется стаж более двух лет после выхода на пенсию (не важно, когда гражданин вышел на пенсию, с какими интервалами работал), пенсионер вправе написать, а лучше отправить заказным письмом заявление с просьбой о пересчете. Еще лучше отправить сначала заказное письмо с заявлением по обычной почте. А затем и по электронной с указанием, что отправлено заказное письмо.

И не слушайте чиновников, говорящих, что нет оснований для перерасчета.

Премьер Филип хвастает своими реформами – а чиновники НКСС издеваются над пенсионерами, которые после выхода на пенсию отработали определенное время и имеют законное право требовать, не просить, перерасчета пенсий.

Думитру БАРБАЛАТ


 
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