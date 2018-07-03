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Экономика
Молдавский лей - одна из самых крепких денежных единиц в постсоветском пространстве
03.07.2018

Молдавский лей - одна из самых крепких денежных единиц в постсоветском пространстве. К такому выводу пришли специалисты Bloomberg, которые отметили, что только за первые шесть месяцев текущего года лей вырос по отношению к доллару на 1,57%.

Заметно укрепилась украинская гривна, она выросла по отношению к доллару на 6,7%, а грузинский лари - на 6%.

В то же время, экономическое издание отмечает, что наихудший показатель зарегистрировал российский рубль, который в первом полугодии 2018-ого стал дешевле на 8,6%.

Эксперты Bloomberg считают, что санкции против Москвы мотивируют иностранных инвесторов обратить внимание на другие страны бывшего СССР и выводить свой капитал из России.


 
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