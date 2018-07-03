Чокля: Разговор о снижении обязательных резервов для банков преждевременен

Президент Национального банка Молдовы (НБМ) Серджиу Чокля считает «преждевременным» разговор о снижении обязательных резервов для коммерческих банков, которые они осуществляют в зависимости от объема привлеченных ресурсов в молдавских леях, а также в евро и долларах США.

Президент НБМ сказал, что «на фоне возросшего уровня избыточной ликвидности (8,8 млрд. леев в конце мая 2018 г., что почти на 6 млрд. больше чем в 2016 г.), разговор о снижении обязательных резервов преждевременен», передает infotag.md

«Я не думаю, что банки этого хотят. Но как только условия позволят, НБМ примет решение о снижении нормы обязательного резервирования», - отметил Серджиу Чокля.

Банкир назвал естественным вариантом уменьшения объемов ликвидности – наращивание объемов кредитования.

«Одного желания со стороны регулятора или банков для этого недостаточно, необходим заметный спрос со стороны корпоративных заемщиков. Нужны инновационные и качественные проекты, которые не только решат проблему излишней ликвидности банков, но также будут способствовать экономическому росту», - сказал он.

По словам президента НБМ, совместно с экспертами МВФ регулятор рынка ведет анализ альтернативных путей для сокращения ликвидности, в том числе более активное использование финансовых инструментов Национальным банком. Серджиу Чокля напомнил, что денежный буфер («cash buffer»), созданный в 2017 г. министерством финансов для чрезвычайных ситуаций, наполнен всего лишь на четверть.

«Его пополнение также повлечет за собой сокращение ликвидности», - заметил он.

Президент НБМ назвал проводимую им кредитно-денежную политику «стимулирующей» кредитование реального сектора экономики.

«Сокращение базисной ставки ускорило процесс снижения процентных ставок по кредитам. Средняя процентная ставка в леях составила 10,3% в 2017 г., что почти на 4 процентных пункта ниже уровня 2016 г.», - сказал Чокля, обратив внимание на то, что ставки, предлагаемые сегодня банками на рынке, самые низкие за всю историю независимой Молдовы.

Банкир обратил внимание на быстрое сокращение процентных ставок на привлеченные ресурсы в леях, что способствовало росту банковской прибыли.

«Средняя совокупная процентная ставка на депозиты в леях составила 5,7% в 2017 г. по сравнению с 10,7% в 2016 г.», - сказал в заключение президент НБМ Серджиу Чокля.