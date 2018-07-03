В Молдове началась уборка зерновых культур I группы

Кампания по уборке зерновых культур первой группы началась в большинстве населенных пунктов Молдовы. Ввиду осадков уборочная страда в 11 районах начнется на этой неделе, передает Молдпрес со ссылкой Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды.

Как сообщил корр. агентства старший консультант министерского управления Марин Грама, с начала кампании собран урожай пшеницы с 9200 га из общих 300 тыс. га посевов, средняя урожайность – 2,95 т/га. В то же время убрано 13,5 тыс. га ячменя из общих 66 тыс. га посевов, средняя урожайность – 2,87 т/га.

По словам специалиста, больше всего пшеницы убрано в южной части страны и в Гагаузской автономии, а на севере страны отмечается самая высокая урожайность – 3,2 т/га. Такая же тенденция и при уборке ячменя.

«Если проанализировать все объективные и субъективные факторы, а также первые результаты нынешней уборочной кампании, можно сказать, что по сравнению с прошлым годом урожай будет немного меньше. Однако цифры этого года не будут ниже средних показателей за последние 7-10, например. И это очень важно», - подчеркнул он.

В то же время представитель Минсельхоза отметил, что возможного кризиса хлеба не ожидается. «У нас будет достаточно зерна и для государственного резерва, и рядового потребителя», - заверил Марин Грама.