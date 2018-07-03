Высший совет магистратуры встал на защиту Бердило: На судью недопустимо любое давление

Высший совет магистратуры рассмотрел и принял запрос о защите профессиональной репутации Родики Бердило, которая ранее отказалась признавать результаты выборов мэра Кишинева, пишет Deschide.md.

Председатель ВСМ Виктор Мику заявил, что в запросе Бердило пишет о том, что посредством комментариев и публикаций после оглашения решения по выборам были задеты честь и достоинство её и членов семьи, пишет Deschide.md.

По словам Мику, «на судью недопустимо любое давление».

19 июня судья кишиневского суда Родика Бердило приняла решение признать недействительными результаты местных выборов в Кишиневе. Основной причиной инстанция назвала агитацию в день выборов в соцсетях. По мнению судьи, за сообщением Нэстасе на Facebook следили более 250 тысяч пользователей, что могло повлиять на результаты выборов.

Апелляционная палата поддержала решение первой инстанции. 25 июня то же самое сделала Высшая судебная палата.