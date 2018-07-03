Никита Цуркан: В июле в Кишиневе будут запущены троллейбусы с кондиционерами

Об этом на своей странице в соцсети сообщил муниципальный советник от Фракции ПСРМ Никита Цуркан. Он рассказал, что первые троллейбусы, оснащенные кондиционерами, появятся в Кишиневе уже в этом месяце.

"Первые пять троллейбусов с кондиционерами выйдут на линию уже в июле! Всего в этом году ожидается 20 новых троллейбусов с системой кондиционирования! Кроме этого, группа специалистов из RTEC побывала с визитом на белорусском заводе Белкоммунмаш с целью изучения установки системы кондиционирования в уже существующие троллейбусы." - сообщает Цуркан