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Общество
Никита Цуркан: В июле в Кишиневе будут запущены троллейбусы с кондиционерами
03.07.2018

Об этом на своей странице в соцсети сообщил муниципальный советник от Фракции ПСРМ Никита Цуркан. Он рассказал, что первые троллейбусы, оснащенные кондиционерами, появятся в Кишиневе уже в этом месяце.

"Первые пять троллейбусов с кондиционерами выйдут на линию уже в июле! Всего в этом году ожидается 20 новых троллейбусов с системой кондиционирования! Кроме этого, группа специалистов из RTEC побывала с визитом на белорусском заводе Белкоммунмаш с целью изучения установки системы кондиционирования в уже существующие троллейбусы." - сообщает Цуркан


 
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