Перечень сезонных работ в Молдове расширен

Правительство дополнило Перечень сезонных работ, утвержденных постановлением правительства в 2004 г., 11 новыми видами деятельности в лесоводческой отрасли. В результате, утвержденный список сезонных работ расширен до 43 наименований.

В частности, в списке появились такие виды сезонных работ как сбор семян деревьев и кустарников; культивирование посадочного материала в питомнике; облесение земель путем создания лесных культур и ухода за ними; сбор фруктов, ягод и лекарственных растений; сбор лесоматериалов в лесном хозяйстве; помощь в естественном восстановлении или обновлении леса; работы по борьбе с болезнями и вредителями леса; обеспечение противопожарных мер в лесном фонде; содержание и благоустройство лесонасаждений и др.

В пояснительной записке к документу говорится, что лесоводство является важной отраслью национальной экономики, которая не только позволяет улучшить состояние природы, приостанавливает процесс разрушения почвы, обеспечивает охрану природных экосистем в процессе изменения климата и борьбы с опустыниванием, но и предоставляет населению древесину, растения, в том числе медицинские, и т.д.

Однако большая часть работ в лесоводстве осуществляется только в период роста растений или, напротив, в период их полного отсутствия. Это сезонные работы и, соответственно, период, когда необходимо привлекать квалифицированных специалистов, небольшой. Расширение номенклатуры сезонных работ позволит упростить возможность заключениям индивидуальных трудовых договоров с персоналом (механизаторами, рабочими) и населением, занятым на рынке труда.

В соответствии с Трудовым кодексом, сезонными являются работы, которые в силу климатических и иных природных условий выполняются в течение определенного периода календарного года (сезона), но не более шести месяцев. Перечень сезонных работ утверждается правительством.

В ТК предусмотрено, что работник, занятый на сезонных работах, обязан в письменной формепредупредить работодателя о досрочном расторжении ИТД не менее чем за 7 календарных дней. Аналогичные требования предъявляются и к работодателю. При расторжении ИТД с работником, занятым на сезонных работах, в связи с ликвидацией предприятия, сокращением численности или штата работников, ему выплачивается выходное пособие в размере двухнедельной средней зарплаты