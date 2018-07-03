Экспорт молдавской алкогольной продукции в страны ЕС в I квартале 2018 г. вырос на 25,5%

Экспорт молдавской алкогольной продукции в страны ЕС в I квартале 2018 г., в сравнении с тем же периодом 2017 г. вырос на 25,5%, составив $16,55 млн.

Как сообщили агентству InfoMarket в Нацбанке Молдовы, при этом, доля стран Евросоюза в общем объеме экспорта молдавских алкогольных напитков сократилась с 35,2% в январе-марте 2017 г. до 33,9% за тот же период 2018 г.

При этом, основным покупателем молдавских вин и коньяков среди стран ЕС была Румыния, которая увеличила их закупки на 53,4% - с $2,83 млн. в I квартале 2017 г. до $4,34 млн. в I квартале 2018 г.

Поставки молдавских алкогольных напитков в Чехию за тот же период выросли в 1,5 раза - с $1,96 млн. до $2,94 млн., в Германию – в 2,2 раза – с $0,95 млн. до $2,05 млн., в Словакию – на 30% - с $0,6 млн. до $0,78 млн., в Великобританию – на 14,3% - с $0,63 млн. до $0,72 млн.

Экспорт молдавских вин и коньяков в Латвию вырос почти в 1,7 раза – с $0,33 млн. до $0,56 млн.

В то же время, поставки алкогольных напитков из Молдовы в Голландию в I квартале 2018 г. составили $0,5 млн. (за тот же период прошлого года экспорт не был зарегистрирован), в Литву – $0,47 млн. (рост в 2 раза), в Грецию - $0,43 млн. (-24,6%), в Испанию - $0,42 млн. (рост в 42 раза), в Эстонию - $0,31 млн. (на том же уровне), в Болгарию – $0,25 млн. (-83,1%), в Венгрию – $0,1 млн. (-65,5%), в Хорватию – $0,06 млн. (рост в 3 раза), в Италию - $0,04 млн. (-63,6%), в Бельгию - $0,03 млн. (на том же уровне), на Кипр - $0,02 млн. (на том же уровне).