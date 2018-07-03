Первый транш помощи от ЕС отложен из-за отмены результатов выборов в Кишиневе

Выделение первого транша макрофинансовой помощи Евросоюза отложено из-за решения Высшей судебной палаты об отмене результатов выборов в Кишиневе. Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии в ответ на запрос NewsMaker.md.

NewsMaker.md направил в Еврокомиссию запрос, чтобы уточнить, повлияет ли отмена результатов местных выборов в Кишиневе на выделение Молдове макрофинансовой помощи в размере €100 млн. Из ответа следует, что выплата первого транша пока приостановлена. В Еврокомиссии напомнили, что эта поддержка обусловлена несколькими факторами. «Она зависит от успешного внедрения определенных экономических мер, а также выполнения политических условий — уважения демократических механизмов, соблюдения верховенства закона и уважения прав человека», — говорится в ответе пресс-службы Еврокомиссии.

В ведомстве считают, что обязательства по экономическим мерам Молдова выполнила. Хуже, говорится в ответе, оказалось с выполнением политических обязательств.

«Оценка, проведенная Еврокомиссией совместно с Европейской службой внешней политики, показала, что политические условия не были выполнены. Это заключение было сделано исходя из последних событий в Молдове и, в частности, из решения Высшей судебной палаты от 25 июня о признании недействительными результатов выборов в Кишиневе. Поэтому выплата первого транша макрофинансовой помощи была отложена», — уточняется в ответе Еврокомиссии.

Ранее, напомним, еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан рассказал, что премьер-министр Молдовы Павел Филип после решения ВСП написал ему смс-сообщение. В нем премьер выражал беспокойство относительно решения судей и того, не повлияет ли это на выделение €100 млн макрофинансовой помощи от Евросоюза. В интервью Europa Libera, опубликованном 27 июня, Хан сказал, что этот вопрос еще должны обсудить в Брюсселе, поскольку события еще слишком «свежи».

Сам Хан ранее осудил решение ВСП.