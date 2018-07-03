Число заявок на патенты на новые сорта растений в Республике Молдова увеличивается

Национальный институт генетики, физиологии растений и защиты Академии наук Молдовы, Ботанический сад АНМ, Институт фитосанитарных исследований «Порумбени», Научно-исследовательский институт полевых культур «Селекция» и Научно-практический институт садоводства, виноградарства и пищевых технологий являются основными претендентами на патенты на новые сорта растений.

По словам Виорела Юстина, начальника Патентной дирекции AGEPI (Государственное агентство по интеллектуальной собственности), в Республике Молдова растет интерес к регистрации и правовой защите новых сортов растений: «Если в 2017 году было подано 30 заявок на изобретение, то в первые 6 месяцев этого года уже поданы 18 заявок, в том числе иностранными учреждениями и компаниями».

Из общего числа зарегистрированных заявок большинство – на деревья, кустарники и виноградную лозу, ароматические и лекарственные растения, технические и кормовые культуры, а также бобы и бобовые растения, а также на сортировку зерен.

Процедура получения патента изобретателем длительна: подача заявки в AGEPI, техническая экспертиза Государственной комиссии, которая может занять до 3 лет, принятие решения о выдаче патента и его получение. Действие патента поддерживается 30 лет для виноградных лоз, деревьев и картофеля и 25 лет для других видов растений.

Разнообразие является одним из основных факторов, определяющих производительность и качество сельскохозяйственного производства. Поэтому правильный выбор сорта может быть осуществлен только при полевых испытаниях в различных условиях агроклимата и по сравнению с сортами, хорошо известными и культивируемыми в Республике Молдова. Результаты испытаний отечественных и зарубежных сортов, полученных в официальном комитете Государственной комиссии, обобщаются ежегодно, а наиболее ценные из решений Национального совета по сортоиспытанию фиксируются в Каталоге сортов растений и рекомендуются для использования в агропродовольственном комплексе Республики Молдова,

Республика Молдова является полномочным членом Международной конвенции о защите новых сортов растений (УПОВ) с 1998 года. Государственная комиссия по тестированию сортов растений, Государственное агентство по интеллектуальной собственности и Национальный совет по сортоиспытаниям являются официальными органами, отвечающими за тестирование, регистрацию, использование и правовую защиту сортов растений.

С момента принятия правовых рамок для защиты сортов растений в 1996 году AGEPI получила в общей сложности 465 заявок на патенты на сорта растений, в том числе 39 от иностранных заявителей. По результатам технической экспертизы, проведенной Государственной комиссией, AGEPI приняла 267 решений о присуждении патента, в том числе 25 - за иностранные титулы и выпустила 244 патента.

В настоящее время на территории Республики Молдова 193 разновидности растений являются действительными и защищены на основе патентов.