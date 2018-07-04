Чего нам следует бояться...

Лидер Либеральной партии (ЛП) Михай Гимпу прокомментировал в ходе передачи „Adevărul LIVE” влияние протестов на развитие текущей политической ситуации. Либеральный лидер прямо указал на большое количество полицейских, привлечённых к обеспечению безопасности того квартала, в котором проживает председатель Демократической партии Молдовы (ДПМ) Влад Плахотнюк, и где расположена штаб-квартира возглавляемой им партии. Несколько тысяч задействованных полицейских, в сравнении с тысячами протестующих, заставили Михая Гимпу заключить, что Влад Плахотнюк не боится протестов. Чтобы обосновать своё мнение, лидер Либеральной партии сравнил Влада Плахотнюка с генеральным секретарем Молдавской ССР, то есть приписал ему полный контроль над государственными учреждениями и диктаторские полномочия, достаточные, чтобы обезвредить любую угрозу.

Замечания лидера ЛП интересны, но неполны и несколько запутанны. Прежде всего, у лидера ДПМ Влада Плахотнюка нет причин бояться протестов. Ведь организаторы настаивают на их мирном характере. Более того, опыт десятков акций протеста, проведённых на протяжении 2015–2016 годов, показал, что они действительно были и являются мирными. Разумеется, лидер ЛП может сослаться на собственный опыт от 20 января 2016 года, вероятно, наложивший на него глубокий отпечаток. В отличие от главы либералов, лидер ДПМ не допускает личных контактов граждан с собой, если только им не удастся преодолеть оцепление из его личных телохранителей и вообще кордоны эшелонированной безопасности вокруг тех зданий, в которых он живёт и работает. Во-вторых, жонглирование цифрами „количество протестующих vs количество полицейских, обеспечивающих безопасность”, не способно вселить страх или, напротив, его устранить. Число протестующих важно для того, чтобы организаторы могли оценить свой потенциал поддержки.

Однако, если уж настаивать на важности числа участников демонстраций, организуемых политиками из непарламентской оппозиции, то это число следует сопоставлять с количеством участников мероприятий, организуемых наиболее крупными и влиятельными партиями. Речь идёт о ДПМ – самой влиятельной правящей партией, обладающей неограниченными ресурсами всех видов; и о Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) – партии с наиболее широкой поддержкой среди избирателей, составляющей около 40%. В этом смысле кадры с тремя–четырьмя тысячами протестующих на площади Великого национального собрания, которые выступают против отмены выборов от 3 июня 2018 года, следует сопоставлять, пусть и визуально, с теми 70 тысячами, которые, как сообщила Publika TV, 13 января 2016 года собрались в сквере Театра оперы и балета, чтобы поддержать кандидатуру Влада Плахотнюка на пост премьер-министра. Или их следует сравнивать с теми 20 тысячами протестующих, о которых сообщила газета Аргументы и Факты как об участниках акции протеста от 24 сентября 2017 года, организованной ПСРМ против отмены референдумов, инициированных президентом Игорем Додоном. Теперь, если кто-нибудь спросит: как это в сквере Театра оперы и балета уместились 70 тысяч сторонников ДПМ, а на недавних протестах на площади Великого национального собрания насчитали едва три–четыре, максимум семь тысяч протестующих?, – то придётся допустить существование оптических эффектов, вызывающих ошибочное восприятие, но только не пропагандистских и манипулятивных эффектов в исполнении крупных партий, обслуживаемых медиахолдингами.

Что касается сравнения власти Влада Плахотнюка с властью генеральных секретарей, то следует отметить, что наблюдения и выводы лидера либералов Михая Гимпу совершенно недостаточны. Дело в том, что генеральные секретари обладали властными рычагами на законных основаниях, в соответствии со знаменитой статьёй 6 Конституции СССР, прямо объявлявшей партию руководящей и направляющей силой и помещавшей генеральных секретарей где-то между Богом и обществом. Но на основании каких личных добродетелей и основополагающих правовых документов лидер ДПМ Влад Плахотнюк обладает всей полнотой власти? На этот вопрос лидер либералов Михай Гимпу ответа не даёт. Жаль, потому что вся страна знает, что именно он был одним из самых рьяных инициаторов политизации правовых и нормативных институтов, он же подписал и соответствующий Секретный протокол! Кроме того, вся страна помнит, что из всех политических лидеров именно Михай Гимпу первоначально поддержал масштабные протесты против кражи миллиарда. Если бы ЛП осталась на стороне протестующих, то не потребовалось бы создавать Платформу „DA” и ПДС. Вот только очень скоро тот же лидер либералов Михай Гимпу отказался поддерживать протесты, перейдя на сторону лидера ДПМ Влада Плахотнюка, конечно же, ради спасения европейского вектора Республики Молдова.

Сакраментальный вопрос: почему отстаивание Михаем Гимпу и Либеральной партией европейского вектора привело к тому, что Влад Плахотнюк сосредоточил в своих руках власть, аналогичную власти генеральных секретарей? Если он даст честный ответ на этот вопрос, то придёт к выводу, что бояться кому-то следует не протестов, а секретных протоколов, подписываемых во имя добра без границ и преград.

Эксперты IPN