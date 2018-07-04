Сергей Магдалюк: «AITA уже захвачена, ждем раздела имущества»

Летом 2017 г. Ассоциацию международных перевозчиков автомобильным транспортом Молдовы (AITA) сотрясали скандалы, суды были завалены исками. Противостояние двух групп в Ассоциации возникло после того, как в 2016 г. члены AITA на общем отчетно-выборном собрании большинством голосов сместили президента и избрали нового, а Министерство юстиции не пожелало вносить соответствующие изменения в Регистр.

Противостояние в AITA могло продолжаться долго. Но после предложения министра юстиции Владимира Чеботаря избрать президентом бизнесмена Михаила Усатого (в сентябре 2017 г. решением общего собрания AITA он был утвержден на эту должность – «И.») противостояние стало спадать. После встречи премьер-министра Павла Филипа с генеральным секретарем Международного союза транспортников (IRU) Умберто де Прето, удалось «разрулить» и конфликт между IRU и AITA. Для его окончательного погашения между IRU и AITA был заключен меморандум, излагавший европейские стандарты, которым должна соответствовать деятельность AITA.

По данным Национального бюро статистики, в первом квартале 2018 г., по сравнению с аналогичным периодом 2017 г., объемы грузоперевозок возросли. Выходит, что можем находить компромиссные решения, когда «припечет». Что изменилось к лучшему в деятельности AITA? С этого вопроса корреспондент «ИНФОТАГ» Владимир Сидоренко начал беседу с Сергеем Магдалюком, действующим членом AITA.

С. М.: Ничего. И так полагаю не я один, а также члены Ассоциации Штефан Варварич, Евгений Губчак, Георге Агапий, Михаил Ковальский, Виктор Тофан, Елена Ливэдару… Подписанный между IRU и AITA меморандум – это не панацея, а годовой план действий для наведения порядка в Ассоциации. Но предписания, указанные в меморандуме, не исполняются. А ведь в начале 2018 г. конгресс IRU рассмотрел сложившуюся ситуацию в Молдове и Румынии. По итогам его работы принято решение об исключении Ассоциации международных автотранспортных грузоперевозчиков Румынии из IRU, а Молдове был дан срок до конца 2018 г. привести деятельность AITA в соответствие требованиям европейских стандартов.

В декабре 2018 г. представители IRU прибудут в РМ, проведут аудит, установят факты невыполнения требований и исключат Молдову из системы Carnet-Tir. А это будет означать катастрофу для отрасли, поскольку молдавские грузоперевозчики в одночасье окажутся в значительно худших финансовых условиях, чем транспортные компании европейских стран.

Сегодня в РМ активно внедряется европейская система гарантийных грузовых перевозок Т1, что также требует от руководства AITA иного профессионального подхода к системе Carnet-Tir.

Транспортники РМ традиционно осуществляли большой объем перевозок грузов из Турции и Греции в Россию. Но в последнее время эти страны активно защищают свой транспортный рынок. Так, из 1300 транспортных книжек, выделенных РМ Европейским комитетом министров транспорта (ЕКМТ), Россия разрешает въезд на свою территорию только по 160.

Россия в значительном количестве увеличила контейнерные перевозки из Греции и Турции по морю в порт Новороссийск. А затем уже российские перевозчики транспортируют грузы по всей России.

«И.»: Новые люди, пришедшие в руководство AITA, разве не осознают всю серьезность последствий исключения РМ из Carnet-Tir?

С. М.: Судя по тем вопросам, что рассматриваются на заседаниях Совета AITA, не осознают. Вместо того чтобы озаботиться развитием системы международных грузовых перевозок, обсуждаются, исключительно, хозяйственные проблемы Ассоциации, или же деятельность предприятий, в которых AITA является учредителем. Положения нового устава, принятого в спешном порядке, который, по мнению многих членов Ассоциации, требует существенных изменений и дополнений, часто не соблюдаются.

Мы не раз направляли аргументированные письменные замечания по этому поводу, но в ответ получали либо отписки, не отвечающие по существу на запросы, либо они вовсе игнорировались. Так и живем!

Сегодня Совет Ассоциации пытается заполучить право на управление имуществом AITA. Хотя это запрещено и положениями устава, и меморандумом, заключенным с IRU. Повестки заседаний свидетельствуют, что ведется планомерная работа по разделу и присвоению имущества AITA небольшой группой ее учредителей. И с этой целью Ассоциацию подводят к банкротству. Если такое произойдет, то в последствие за «копейки» они желают приобрести в собственность наиболее «лакомые куски». Для чего в устав внесен раздел о процедуре ликвидации AITA.

«И.»: Не будучи членом Совета, как вы можете знать о том, какие вопросы рассматривались на заседаниях?

С. М.: Данная информация зафиксирована в протоколах Совета. Их копии рассылаются всем членам AITA.

AITA – это не SRL, а общественная организация. У нее иные задачи. В первую очередь, она призвана защищать интересы международных грузоперевозчиков, а не зарабатывать прибыль. Но если положительный финансовый результат возникает, то прибыль должна направляться на снижение стоимости Carnet-Tir.

Новый президент AITA Михаил Усатый, вместо того, чтобы разгребать «авгиевы конюшни», наоборот, возглавил «комитет» по разделу имущества Ассоциации, в который вошли сподвижники прежнего руководителя AITA.

Мы считаем, что нарушения, допущенные бывшим президентом AITA, должны быть расследованы. Ревизор AITA письменно известила о них руководство AITA. На заседании Совета было принято решение о проведении расследования имевших место нарушений по «нерациональному и нецелевому расходованию финансовых средств». Но, увы, новая администрация AITA ничего не предпринимает в этом направлении. Что свидетельствует о том, что в ее деятельности ничего не изменилось.

Сегодня большинство людей, находящиеся во главе AITA, желают заполучить ее имущество, так как учрежденные и возглавляемые ими компании уже давно не осуществляют международные грузоперевозки. Потому их интерес заключается в банкротстве AITA и разделе ее активов, что не соответствует ни европейским нормам деятельности общественных организаций, ни принципам работы IRU.

«И.»: На чем основан такой вывод?

С. М.: На том, что план действий по реструктуризации AITA, указанный в меморандуме с IRU, не исполняется. И если к выполнению предписаний и впредь, мягко говоря, будет такое безответственное отношение, то в конце года вопрос об исключении РМ из системы Carnet-Tir вновь будет в повестке дня IRU.

А чтобы такое не случилось, чиновники высших эшелонов власти не должны относиться к этому безучастно. В противостоянии внутри AITA они, отнюдь, не были сторонними наблюдателями. Это относится и к чиновникам министерства юстиции, которые отказывались регистрировать решение общего отчетно-выборного собрания Ассоциации 2016 г., и к представителям Генеральной прокуратуры, заявлявших, что не видят нарушений законодательства со стороны тогдашнего президента Ассоциации, и к судьям, затягивавшим рассмотрение исков.

Если регистрация нового президента, избранного большинством голосов на собрания в 2016 г. в Минюсте явно бойкотировалась, то на внесение сведений в Регистр об избрании президентом AITA Михаила Усатого понадобилось несколько дней. Если первоначально в Генеральной прокуратуре не обращали внимания на факты нарушений законодательства прежним руководителем Ассоциации, указываемых членами AITA в обращениях, то после получения указаний о привлечении его к ответственности, они были приняты во внимание в качестве оснований для открытия против него уголовного дела. В общем «избирательная юстиция», да и только!

Поддержка со стороны Минюста и попустительство со стороны правоохранительных органов привели к тому, что бывший президент AITA Григоре Бернавски почувствовал свою безнаказанность, что привело к конфликту с IRU, в результате чего Молдова оказалась в шаге от исключения из системы Carnet-Tir.

«И.»: В предыдущих интервью вы говорили, что Минюст неправомерно затягивал регистрацию решений общего собрания Ассоциации, потому члены AITA вынуждены были подать на него иск в суд. Он рассмотрен?

С. М.: Нет. Как и другие наши иски. Хотя дела не прекращены. Складывается впечатление, что судьи поступают как в сказке о похождении фольклорного персонажа Востока Ходжи Насреддина, обязавшегося научить ослика разговаривать. На вопрос здравомыслящих людей, почему он так легкомысленно решил подставить под топор свою голову, он ответил: «За это время либо я, либо шах, либо ишак умрем». Интересно, какой исход предпочитают судьи?..

Никто не желает объяснять, почему рассмотрение исков затягивается. При этом мы продолжаем настаивать на том, что собрание, на котором сняли прежнего президента AITA, было проведено без нарушений устава Ассоциации, о чем свидетельствует и официальная видеосъемка.

«И.»: Года три-четыре назад члены Ассоциации единым фронтом выступали против тогдашнего руководства АITA, решившего, как вы ранее заявляли, прибрать к рукам «особо лакомые куски». Выходит, что история повторяется! А как вы и остальные члены AITA предлагаете в случае ее банкротства делить немалое имущество и активы? Только между членами Ассоциации?

С. М.: Мы не желаем ликвидации AITA. Наоборот, ратуем, чтобы она продолжала успешно работать в соответствии международными принципами деятельности общественной организации. Потому и поддерживаем предложения Международного союза транспортников о том, чтобы отделить имущественные вопросы от деятельности Ассоциации.

«И.»: Если вопреки вашему желанию банкротство случиться, как вам и вашим товарищам видится раздел имущества?

С. М.: Между всеми держателями «тиров». Ведь и благодаря им, приобретавшим Carnet-Tir, складывалось благополучие AITA.

«И.»: Равными долями предлагаете поделить имущество и активы между всеми держателями «тиров»?

С. М.: Зачем же доводить ситуацию до абсурда. Необходимо поступать дифференцировано. Учесть и вступительный взнос в сумме $5 тыс., внесенный в 90-е годы ХХ века (тогда за такие деньги можно было легко приобрести двухкомнатную квартиру в Кишиневе) учредителями Ассоциации, и количество приобретенных за годы существования АITA Carnet-Tir.

«И.»: Если держатели «тиров» являются их активными пользователями, то почему их не принимают в АITA?

С. М.: Когда они впервые обратились в Ассоциацию с просьбой о приобретении Carnet-Tir, им было предложено стать членами AITA, и помимо гарантийного взноса в $5 тыс., внести такую же сумму, в качестве вступительного взноса, но они отказывались.

К слову сказать, еще несколько лет назад именно учредители AITA приобретали до 70% «тиров». Сегодня ситуация зеркально обратная.

«И.»: Какие еще требования к AITA выдвинул в меморандуме IRU?

С. М.: Отозвать из международных судов иски, выставленные молдавской Ассоциацией Международному союзу транспортников, как необоснованные и неправомерные. Кроме того, IRU поставил в известность AITA о том, что после завершения судебных тяжб, все издержки, понесенные IRU, должны быть покрыты ею. А это сумма в 200-300 тыс. евро.

«И.»: У Ассоциации такие значительные финансовые средства имеются?

С.М.: Уставом AITA определено, что каждый ее член, а тем более должностное лицо несет персональную ответственность по возмещению материального ущерба, который он ей нанес. Потому на эту сумму руководством AITA должны быть выставлены регрессные иски бывшему президенту вкупе с лицами, поддерживавшими его в этих начинаниях. За допущенные грехи следует платить по счетам!

Также должны будут нести ответственность за неисполнение требований IRU те лица, что нанесли урон престижу страны и авторитету премьер-министра Павла Филипа. Несмотря на то, что сейчас середина жаркого лета, до декабрьских холодов, осталось немного времени. Не хотелось, чтобы решение, принятое IRU об исключении РМ из системы Carnet-Tir стало бы громом среди ясного неба!

Чтобы у высоких должностных лиц не было повода заявить о том, что они были не в курсе положения дел в AITA, я и дал согласие на это интервью!

«И.»: Спасибо!

Справка «ИНФОТАГ»: Следуя принципам объективности в освещении конфликтных ситуаций, агентство готово представить точки зрения и других организаций, осведомленных о положении дел в AITA.