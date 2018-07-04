«Вскормила этого монстра»: Санду подвергли жесткой критике на поддерживающем Нэстасе телеканале

Жесткой критике подвергли лидера ПДС Майю Санду гости передачи на телеканале, поддерживающем Андрея Нэстасе, за ее участие в правительстве во время кражи миллиарда.

Председатель партии «Действие и солидарность» Майя Санду, которая в эти дни находится в Брюсселе вместе с Андреем Нэстасе, подверглась жесткой критике на телеканале Jurnal TV. Гость передачи «Ora expertizei» напомнил Санду, что она находилась у власти вместе с Демократической партией в то время, когда из банковской системы Молдовы был украден миллиард и передан в концессию кишиневский аэропорт.

По словам основателя движения „Voievod” Николае Паскару, значительная часть организаторов протестов являлись частью той системы, против которой сейчас выступают.

- Те, кто участвовал в создании этой системы, Майя Санду - бывший министр, Андрей Попов - активный член Демократической партии, Оазу Нантой - также представитель ДПМ. Они вскормили этого монстра, потому что находились в правительстве. Завтра-послезавтра они снова окажутся за круглым столом и достигнут понимания. У нас нет новых политиков, и это большая проблема, - сказал Паскару в эфире поддерживающего Нэстасе телеканала.

Бывший депутат от партии коммунистов Александр Петков заявил, что многие требования протестующих были бесплодными. А директор Центра по вопросам политик и реформ Штефан Глигор отметил, что протесты, организованные ППДП, ПДС и ЛДПМ, были сдержанными.

- Протесты до сих пор были сдержанными. У нас было отнято право голоса. В этой стране не имеет значения, какие у вас политические взгляды, - подчеркнул Штефан Глигор.