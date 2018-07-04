Нэстасе сделал огромную ошибку в эфире российского телеканала, - Долганюк

Унионистам невыгодно поддерживать партию Андрея Нэстасе, заявил депутат первого парламента Молдовы Валентин Долганюк.

Нэстасе сделал огромную ошибку, когда в эфире российского телеканала заявил, что не желает объединения с Румынией. Такое мнение высказал Валентин Долганюк, стоявший у истоков основания партии Платформа «Достоинство и правда». Он подчеркнул: его задели слова Нэстасе о том, что молдаване получают румынское гражданство только для того, чтобы иметь возможность уехать за границу.

- Мне очень больно, что национальный румынский компонент, к которому мы стремимся, был исключен и опущен. По чьему указанию? Они действительно могут обвинить и не принять. Я знаю, что политические формирования, поддерживающие унионистские устремления, не воспримут это заявление, - сказал Валентин Долганюк.

Недавно лидер ППДП Андрей Нэстасе заявил в телефонном интервью российскому оппозиционному телеканалу «Дождь» заявил, что утверждения о том, что он намерен запустить процесс объединения с Румынией - «чушь» и «неправда».

- Это чушь и неправда… По одному каналу меня представляют рукой Москвы, по другому каналу - как румынского шпиона. Вы должны знать: я люблю свою страну; я родился тут; я хочу, чтобы Молдова стала европейским государством, где была бы юстиция, где было бы право на голос, право на доступ к информации. Я хочу, чтобы мы жили дружно тут, потому что мы - мультикультурное общество.

Я все время призывал к объединению всех людей, проживающих в Молдове. Я обращался и к русским, и к украинцам, и к гагаузам. Я всегда призывал к единству. У меня тоже есть румынский паспорт, как, наверное, у миллиона граждан Республики Молдова, но это не меняет суть, - сказал Нэстасе.