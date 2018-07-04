Решение суда о непризнании выборов обсудили в Страсбурге

Евросоюз должен уважать решение суда о непризнании выборов в Кишиневе, даже если оно кому-то не нравится. Такое мнение на встрече с молдавским премьером и спикером высказала евродепутат Норика Николай. По ее словам, европейские партнёры заинтересованы в продолжении европейского курса Молдовы, поэтому и следят за ситуацией в стране так пристально.

"Мне трудно это комментировать, так как я помню события 2012 года. Мы решили снять с должности президента Траяна Бэсеску, и народ нас поддержал. Семь с половиной миллионов румын проголосовали за отставку Бэсеску, а Конституционный Суд сказал "нет".

ЕС обязал нас соблюдать решение Конституционного суда. Здесь тоже прозвучало "нет", и действовать нужно по тем же стандартам. То, что произошло, - неприятно, и для Молдовы это стало уроком. Я не знаю, насколько обоснован судебный вердикт, но знаю, что его нужно соблюдать", - cказала евродепутат Норика Николай.

Евродепутат уверена, что внутренняя ситуация в стране не станет преградой для внешнего финансирования.

Между тем, спикер Андриан Канду подвел итоги встречи с вице-председателем Европарламента Иоаном Мирчей Пашку, отметив, что тот призвал молдавские власти не вмешиваться в судебный процесс. "У нас нет такого права", - подчеркнул спикер, добавив, что придерживался той же позиции и на других встречах.