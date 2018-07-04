Правительство скрыло от Додона приглашение от Макрона и заблокировало его участие в Ассамблее

Большинство обращений президента к президентам других стран или министерств иностранных дел блокируются молдавским правительством. Об этом Игорь Додон впервые заявил, представляя отчет о своей деятельности за прошедшие 18 месяцев.

– Приведу пример. Участие в Ассамблее ООН. Там участвуют главы государств. Мы выступили с инициативой, но наше обращение не было передано в секретариат, потому что “должно” было поехать правительство, – рассказал глава государства.

Также, по его словам, правительство скрыло от него приглашение от президента Франции Эмманюэля Макрона посетить с визитом эту страну в ноябре.

– Ко мне приходит посол Франции и говорит: “А вы разве не получили приглашение? Мы передавали месяц назад”. Говорю: “Не получил”. “А нам надо срочно знать, поедете вы или нет”. Понимаете, до чего дошло? До того, что президента блокируют не только во внутреннем, но и во внешнем плане. Такого никогда не было, – добавил Игорь Додон.

Правительство скрыло от Додона приглашение от Макрона