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Спорт
Юный футболист из Молдовы сопровождал судью перед матчем 1/8 финала ЧМ-2018
04.07.2018

Мальчик из Молдовы Кристиан Табарча стал одним из тех ребят, которые вывели сборные Уругвая и Португалии на матч 1/8 финала Чемпионата Мира-2018, проходящего в России

Кристиан оказался в группе тех, которые сопроводили судей перед началом матча между сборными Уругвая и Португалии, а также подал главному арбитру мяч, передает moldfootball.com.

Мечта 11-летнего молдавского футболиста побывать на ЧМ-2018 осуществилась благодаря победе в конкурсе "Молодой арбитр FIFA 2018", который был проведён представительством южнокорейской автокомпании "Kia" в Молдове. 

Принять участие в конкурсе мог любой активный, весёлый, общительный ребёнок, вне зависимости от пола, в возрасте от 10 до 14 лет, который понимает английский язык и владеет им на базовом уровне, а также любит футбол и имеет мужество выйти на стадион перед многотысячной аудиторией.

Как выяснилось, Кристиан Табарча вполне справился со своей задачей и вернётся в Молдову с Чемпионата Мира с массой впечатлений.


 
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