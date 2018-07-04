Додон охарактеризовал отношения с Россией словами «хуже некуда»

Президент Молдавии Игорь Додон признал, что отношения Москвы и Кишинева «хуже некуда». Проблемы в отношениях двух стран он связал с позицией проевропейских партий в парламенте страны.

Отношения Молдавии и России находятся на критически низком уровне, полагает молдавский президент Игорь Додон. Измениться ситуация может только после парламентских выборов в Молдавии, передает позицию главы государства «РИА Новости».

«Отношения с Россией не могут стать хуже, потому что на некоторых уровнях хуже некуда. Думаю, что потепление на политическом уровне возможно только после выборов в парламенте», — заявил Додон.

Он отметил, что сложности в отношениях двух стран возникают на межпарламентском уровне. В то же самое время отношения на уровне глав государств и уровне сотрудничества регионов России и Молдавии Додон охарактеризовал позитивно.

Очередной всплеск напряжения в отношениях Москвы и Кишинева случился после принятия Генассамблеей ООН резолюции с призывом к России вывести миротворцев из Приднестровья. Резолюция была рассмотрена странами — членами организации по инициативе МИД Молдавии. Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Тудор Ульяновский после принятия документа обратился к российскому МИДу с призывом «не реагировать нервно» на требования вывести войска из Приднестровья. При этом министр напомнил, что Кишинев уже неоднократно поднимал вопрос о необходимости вывода российских военных из самопровозглашенной республики.

Президент Молдавии Игорь Додон негативно охарактеризовал факт принятия резолюции, заявив, что она нанесет ущерб отношениям Москвы и Кишинева. «Резолюция будет только ухудшать позиции Кишинева, в том числе с точки зрения скорейшего достижения политического урегулирования приднестровского конфликта», — добавил он.

Георгий Тадтаев