Поставки алкоголя из РМ в страны, не входящие в ЕС и СНГ, выросли на 40%

Поставки молдавской алкогольной продукции в страны, не входящие в ЕС и СНГ, в I квартале 2018 г., в сравнении с тем же периодом 2017 г. выросли на 40,7% - до $13,48 млн. При этом за год их доля в общем объеме экспорта данной продукции выросла в 25,6% до 27,6%.

Как сообщили в Нацбанке, по данным Платежного баланса, в частности, экспорт молдавских вин и коньяков в Грузию в январе-марте 2018 г. составил $3,83 млн., увеличившись на 77,3%, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, передает infomarket.md.

Поставки молдавской винодельческой продукции в Китай за тот же период выросли на 54% - с $2,02 млн. до $3,11 млн., в США – повысились на 21,9% - с $1,69 млн. до $2,06 млн., в Турцию – остались на прежнем уровне - $1,97 млн.

В то же время, в I квартале 2018 г. из стран не входящих в ЕС и СНГ, молдавский алкоголь покупали также: Сербия – $0,71 млн. (рост в 1,7 раза), Канада – $0,58 млн. (на том же уровне), Нигерия – $0,42 (рост в 2,8 раза), Япония – $0,21 млн. (рост в 2,1 раза), Ирак – $0,12 млн. (за тот же период прошлого года поставок не было), Израиль – $0,12 млн. (+33,3%), Босния и Герцеговина – $0,06 млн. (-45,5%), Ангола – $0,04 млн. (за тот же период прошлого года поставок не было), Южная Корея – $0,04 млн. (-20%), Гонконг – $0,03 млн. (рост в 1,5 раза), Тайвань – $0,02 млн. (-50%).