Гимпу: Генеральный секретарь Республики Молдова Влад Плахотнюк не боится протестов

Лидер ЛП Михай Гимпу утверждает, что в ситуации с непризнанием результатов выборов генерального примара муниципия Кишинёв „демократия была растоптана”. Такое заявление политик сделал в выпуске „Adevărul LIVE” от 2 июля, комментируя акцию протеста, состоявшуюся на площади Великого национального собрания в воскресенье, 1 июля. Он указал на недовольство людей „украденным у них волеизъявлением” и назвал митинг „хорошим, массовым”, отмечает IPN.

В то же время Михай Гимпу отметил, что у власти есть „преданный премьер-министр и хорошо оснащённая полиция”, а лидер ДПМ Влад Плахотнюк „не боится протестов”. Комментируя большое количество полицейских, выстроившихся в оцепление у дома лидера Демпартии, либерал заявил, что „господин Плахотнюк сегодня является генеральным секретарём Молдавской ССР. Что секретарь и партия говорят сделать, то и делают. Вы отдаёте приказ, и он не обсуждается”, - пояснил Гимпу.

Михай Гимпу выразил удивление решением организаторов взять паузу до 26 августа. Он дал понять, что лидеры протестов преследуют иную цель, нежели привести Андрея Нэстасе в кресло примара, и что, на самом деле, „кто-то готовится к парламентским выборам”. „Откладывая митинг на август, потом на сентябрь, и вступая в парламентскую кампанию, они хотят сохранить энергию протеста для осенней предвыборной кампании”, - сказал он. Отвечая на предположение ведущего передачи о том, что решение суда о признании выборов недействительным более выгодно Нэстасе, чем кресло примара, Михай Гимпу высказал мнение, что партия Нэстасе предпочла бы заниматься политикой в парламенте, чем ежедневно заниматься „проблемами канализации”.

Хотя он и допускает, что в ходе предвыборной кампании имели место нарушения, Михай Гимпу назвал решение суда незаконным. Комментируя „лайки”, послужившие основанием для признания выборов недействительными, он сослался на опыт своей партии, когда Валериу Мунтяну, имея 60 тысяч „лайков”, набрал всего 9 тысяч голосов.

Михай Гимпу также подчеркнул, что нынешнее недоверие населения к государственным учреждениям и лидерам связано, прежде всего, с политической миграцией депутатов, которая подпитывается коррупцией. Относительно „кражи миллиарда” глава либералов пришёл к выводу, что Дорин Дрэгуцану, назначенный главой Национального банка по предложению ЛП, „играл на руку этой группировке, укравшей миллиард”.