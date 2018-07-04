Внучка легендарного комбрига - «Комсомолке»: никаких кладов, зарытых Григорием Котовским, в Молдове нет!

Теперь уже и Тирасполь предложил перезахоронить у себя останки героя гражданской войны, которые на Украине оказались никому не нужны, а мавзолей Котовского находится в ужасном состоянии.

Наша газета года два назад уже писала о том, что украинским властям оказались не нужны останки легендарного комбрига Григория Ивановича Котовского, которые находятся в мавзолее в украинском Котовске (сейчас это Подольск). Сегодня склеп, где хранятся останки героя Гражданской войны, используется местными жителями как свалка, шастают мальчишки, железная дверь разъедена ржавчиной, пахнет сортиром... Что делать с прахом нашего знаменитого земляка? С этим вопросом мы обратились к Марии Григорьевне Котовской, внучке Григория Ивановича. Мария Григорьевна - доктор исторических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН, член Общественной палаты Москвы.

- Вы собираетесь лично выходить на президента Украины Петра Порошенко, чтобы решить вопрос с останками вашего деда?

- Да, хочу выйти. Пока не пыталась это сделать, но, думаю, пришла пора. Надеюсь, он проявит добрую волю, поможет предать земле и достойно захоронить человека, который в истории сделал достаточно много для Молдавии и Украины.

Мавзолей и останки Григория Ивановича находятся в плачевном состоянии

- Вы же наверняка бывали у нас в Молдове. Ведь Григория Ивановича многое связывало с нашим краем...

- Бывала. Последний раз была лет пятнадцать назад.

- Вам по душе, как у нас чтят память вашего деда?

- Я не знаю, как сейчас, но все-таки у вас совсем другое отношение, нежели на Украине. Спасибо, что хоть что-то сохраняется! То, что происходит сейчас на Украине, это вообще чудовищно! А у вас другое отношение к Котовскому, что тут еще можно сказать...

- Город Хынчешты, где родился Григорий Иванович, готов принять и достойно захоронить останки своего знаменитого уроженца. Вы были бы не против этого?

- С этим вопросом мне звонили из Тирасполя, кстати. Я не могу вам ответить на этот вопрос, потому что это не захоронение рядового человека. Я должна еще посоветоваться Историко-патриотическим обществом России. Понимаете, я не могу принимать такие решения самостоятельно. Собственно говоря, это проблема, которая решается на очень высоких уровнях. Поэтому я не могу вам ничего ответить.

Мария Григорьевна - внучка легендарного комбрига

- А вы сами к какому варианту склоняетесь?

- Я пока обдумываю все варианты. Благодарю всех, кто выходит на позитивные предложения! Сейчас у меня несколько предложений, где захоронить деда — российский Котовск, Тирасполь, Хынчешты... Но я не могу принимать решения, не посоветовавшись с определенными структурами - Историко-патриотическим обществом России.

- А вас не покоробило, когда молдавский Котовск переименовали в Хынчешты?

Это сложный вопрос, я не хочу его комментировать. Вы сами можете на него дать ответ...

- В народе до сих пор верят в то, что Григорий Котовский зарыл в нашем крае немало кладов. Ищут их, пытаются найти сокровища...

- Я в это не верю! Это все чепуха, не знаю, откуда это берется! Никаких кладов нет! Это абсолютная фантазия, мифотворчество.

- Мария Григорьевна, вы бы к нам в гости приехали!

- Сейчас я не знаю, но все возможно. Спасибо за приглашение!

Кстати, 24 июня Григорию Ивановичу Котовскому исполнилось бы 137 лет...

ЗВОНОК В МЭРИЮ ХЫНЧЕШТ

- Да, мы не против того, чтобы останки Григория Котовского перезахоронить в нашем городе. - ответил нам мэр Хынчешт Александр Ботнарь. - Он же здесь родился! С родными Григория Котовского по этому поводу мы еще не общались.

СПРАВКА «КП»

На следующий день после убийства Котовского, 7 августа 1925 года, из Москвы в Одессу срочным порядком была направлена группа бальзамировщиков во главе с профессором Воробьёвым. Спустя несколько дней работа по бальзамированию тела Котовского была закончена.

Мавзолей был изготовлен по типу мавзолея Н.И. Пирогова под Винницей и Ленина в Москве. Так же, как и у мавзолея Ленина, здесь проводились парады и демонстрации, военные присяги и приём в пионеры. К телу Котовского был открыт доступ трудящимся.

В 1941 году во время Великой Отечественной войны отступление советских войск не позволило эвакуировать тело Котовского. В начале августа 1941 года Котовск сначала занимают немецкие, а потом и румынские войска. 6 августа 1941 года, ровно через 16 лет после убийства комкора, оккупационные войска разбили саркофаг Котовского и надругались над телом, выбросив останки Котовского в свежевырытую траншею вместе с трупами расстрелянных местных жителей.

Рабочие железнодорожного депо во главе с начальником ремонтных мастерских Иваном Тимофеевичем Скорубским, вскрыли траншею и перезахоронили убитых, а останки Котовского собрали в мешок и сберегали у себя до окончания оккупации в 1944 году.

Мавзолей восстановлен в 1965 году в уменьшенном виде. Тело Котовского хранится в закрытом цинковом гробу с небольшим окошком.

ЛЕОНИД РЯБКОВ