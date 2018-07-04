«Ситуация слишком накалена»: Филип и Канду получили унизительный отказ еврокомиссара

Европейский комиссар Йоханнес Хан сообщил, что ЕС не готов выделить Молдове первый транш макрофинансовой помощи.

Павел Филип и Андриан Канду отправились в Страсбург на встречу с еврокомиссаром. Официально поводом для диалога стали вопросы расширения сотрудничества и политики добрососедства. Стороны обсудили нынешние отношения между Республикой Молдова и ЕС, реформу правосудия. На деле же Филип и Канду приехали выпрашивать первый транш макрофинансовой помощи, который был обещан Молдове, но так и не поступил. Однако договориться с Йоханнесом Ханом у премьер-министра и спикера парламента не получилось.

Филипу и Канду пришлось отвечать на неудобные вопросы Хана по поводу непризнания результатов выборов генпримара Кишинева. Премьер-министр сообщил о создании рабочей группы, в состав которой вошли представители правительства и парламента. По его заверениям, они рассмотрят избирательное законодательство и устранят упущения, которые привели к создавшейся ситуации.

- Группа будет изучать опыт других европейских стран и получит экспертную помощь от Совета Европы. Евросоюз будет регулярно проинформирован о решениях, которые будут обсуждаться в рамках рабочей группы, - пообещал премьер-министр.

При этом Филип отметил, что политические события в Кишиневе не должны повлиять на сотрудничество между Молдовой и ЕС. Он заверил, что правительство по-прежнему будет внедрять положения Соглашения об ассоциации РМ-ЕС. Хан с такой позицией не согласился. Он сообщил, что ЕС внимательно следит за событиями в молдавской политике, в том числе и в Кишиневе. Еврокомиссар потребовал соблюдения демократических норм и стандартов.

Йоханнес Хан заявил, что ситуация пока слишком накалена и неясна. У руководства Евросоюза пока еще остается много вопросов к властям Молдовы.

Евросоюз продолжает диктовать свои условия властям Молдовы, шантажируя выделением макрофинансовой помощи в размере 100 миллионов евро. Недавно Павел Филип поспешил сообщить о выделении первого транша, но вскоре выяснилось, что его слова оказались обманом.