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Демократы урезали полномочия президента, так как не могут контролировать его действия (ВИДЕО)
04.07.2018

Последние 18 месяцев ознаменовались блокированием деятельности администрации президента. Демократы урезали полномочия главы государства, потому что боятся и не контролируют его. Об этом Игорь Додон заявил накануне на пресс-конференции в Государственной резиденции. 

«По этой причине из подчинения президента были выведены СИБ и Служба государственной охраны, главу государства лишили исключительного права назначать министров, ему не позволили провести консультативный референдум, а также ограничили его права как Верховного главнокомандующего. Воспользовавшись обращением в суд моего контркандидата на выборах, демократы назначили до моего вступления в должность своего генпрокурора. Кроме этого, они блокируют все заседания Высшего совета безопасности», - отметил Додон. 

Глава государства также подчеркнул, что парламент и правительство впервые попытались подмять президентуру, потому что она им не подчиняется и не играет им на руку


 
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