Европа предлагает новые выборы в Кишиневе под своим контролем – власть и оппозиция отказываются в один голос

Ситуация в Молдове будет обсуждаться в Европарламенте в четверг, 5 июля. По итогам обсуждения ожидается принятие резолюции.

Руководство ДПМ обсуждает в Европарламенте ситуацию с признанием выборов примара Кишинева недействительными. Как передает Инфотаг, в состав молдавской делегации входят вице-председатели ДПМ – спикер Андриан Канду, премьер-министр Павел Филип, бывший министр юстиции Владимир Чеботарь, советник премьера Андрей Галбур.

Канду сообщил на своей странице в Facebook, что европейские партнеры призывают соблюдать решения суда и не вмешиваться в систему правосудия: «”Не вмешивайтесь в судебную систему, как того требуют некоторые, это провокация!”, - заявил Иоан Мирча Паску, вице-председатель Европарламента, с которым мы встретились в Страсбурге. Мы не вмешиваемся, у нас и полномочий таких нет, поскольку мы живем в правовом государстве. Такую позицию мы выразили и в ходе встреч с членами Европарламента, а также Европейской комиссии».

Другой евродепутат от Румынии, Норика Николай, также заявила, что «необходимо уважать решение суда»: «Я помню ситуацию в 2012 году с отстранением Бэсеску от президентства. 7,5 миллиона румын проголосовали за отставку Бэсеску, но КС сказал "нет", а затем Евросоюз обязал нас уважать Конституционный суд. Суд сказал "нет", и Евросоюз должен иметь такой же стандарт, на мой взгляд. То, что произошло, неприятно и является уроком для РМ. Не знаю, мотивировано или не мотивировано решение суда, но я четко понимаю, что как политик должна уважать это решение».

Премьер и спикер предлагают в Страсбурге проанализировать избирательное законодательство Молдовы, чтобы исключить неточности и недочеты, выявленные в ходе выборов примара Кишинева. Совет Европы проведет юридическую экспертизу и даст рекомендации.

В сообщениях из Страсбурга руководители парламента и правительства утверждают, что ЕС продолжит оказывать поддержку Молдове, и финансирование не будет прекращено. Накануне Еврокомиссия официально сообщила о том, что первый транш макрофинансовой помощи в 100 миллиона евро, который должен был поступить в Молдову в июле, не будет предоставлен.

Лидеры правой оппозиции заявили, что молдавские власти лгут относительно признания недействительными результатов выборов примара. Об этом они рассказали на встречах в Европарламенте и Совете Европы.

В ходе встречи с генсеком Совета Европы Турбьёрном Ягландом лидер Платформы DA Андрей Нэстасе заявил, что «демократия в Молдове находится под серьезной угрозой из-за незаконных действий кишиневского режима».

«Власти преднамеренно искажают истину, - сказал Нэстасе. - Они дезинформируют партнеров по развитию, утверждая, что выборы в Кишиневе были аннулированы из-за несовершенства законодательства. Правда в другом: власти не могут согласиться с тем, чтобы человек, выступающий против их системы, возглавил примэрию Кишинева. Они знают, что будут разрушены коррупционные схемы кишиневской мафии недвижимости».

Лидер PAS Майя Санду в социальных сетях сообщила, что опровергла в беседе с Ягландом «ложь власти» о выборах примара Кишинева: «Мы также передали ему резолюцию, принятую на протесте 1 июля, организованном национальным движением сопротивления. Мы разоблачили власти, которые пытаются обмануть международных партнеров, говоря, что проблема в законе. Закон не проблема, он работал 21 год. Основополагающая проблема в учреждениях, которые подвержены политическому влиянию».

Предложения генсека Совета Европы Турбьёрна Ягланда не были приняты ни правительством Молдовы, ни оппозицией. Об этом заявил по итогам встреч в Страсбурге пресс-секретарь Ягланда Даниэль Холтген.

По его словам, «Совет Европы предложил помощь и экспертизу с законной и конституционной точки зрения, чтобы организовать новые выборы примара Кишинева».

«Мы предложили выход из тупиковой ситуации, нашу экспертизу с юридической и конституционной точки зрения, - сказал Холтген. – Предложили с учетом того, что новые выборы все равно будут организованы раньше или позже. Премьер заявил, что эта экспертиза должна применяться только в будущем, для предотвращения случаев, когда суд отменит результаты выборов».

По словам пресс-секретаря, такое же предложение было сделано Андрею Нэстасе и делегации представителей оппозиции: «Мы сообщили о помощи, которую можем оказать в контексте новых выборов. Они предпочитают обратиться в ВСП для пересмотра решения. Кажется, в обоих случаях наше предложение приехать с экспертизой не принимается. Наше предложение остается в силе, мы готовы приехать с экспертизой, чтобы можно было провести новые выборы. Однако, как мы поняли, премьер не хочет этого - и Нэстасе этого не хочет, хотя у них разные идеи по поводу дальнейших действий».

В пресс-релизе о встречах генсека СЕ в представителями молдавской власти и оппозиции выражается «большая озабоченность ситуацией в Молдове»: «Решение о признании недействительными выборов примара Кишинева, которые были признаны состоявшимися международными наблюдателями, вызывает большую озабоченность, особенно в отношении пропорциональности решения. Генеральный секретарь настоятельно призвал своих собеседников работать над юридическим решением для обеспечения полного соблюдения избирательных прав. Уверенность избирателей в избирательной системе является фундаментальной, и ее не следует подрывать. В демократическом обществе должны полностью уважать выбор электората».