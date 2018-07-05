На этой неделе парламент рассмотрит закон о государственной пенсионной системе

Постоянное бюро парламента одобрило повестку дня пленарных заседаний на этой неделе.

Депутатам предстоит обсудить проект Административного кодекса, отчет специальной комиссии по разработке законодательных поправок в области профилактики суицида, отчет об исполнении фонда обязательного медицинского страхования за 2017 год и положение о штандарте председателя парламента Молдовы.

Помимо этого повестка включает дополнение к государственной ипотечной программе "Первый дом", закон о судебной экспертизе, закон о государственных финансах и бюджетно-налоговых обязанностях, закон о государственной пенсионной системе.

Депутаты также обсудят ряд поправок и дополнений к закону о защите детей от влияния информации, закону о фармацевтической деятельности и закону об информационных технологиях.

Первое заседание в четверг запланировано на 10.00.