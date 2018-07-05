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Общество
На этой неделе парламент рассмотрит закон о государственной пенсионной системе
05.07.2018

Постоянное бюро парламента одобрило повестку дня пленарных заседаний на этой неделе. 

Депутатам предстоит обсудить проект Административного кодекса, отчет специальной комиссии по разработке законодательных поправок в области профилактики суицида, отчет об исполнении фонда обязательного медицинского страхования за 2017 год и положение о штандарте председателя парламента Молдовы. 

Помимо этого повестка включает дополнение к государственной ипотечной программе "Первый дом", закон о судебной экспертизе, закон о государственных финансах и бюджетно-налоговых обязанностях, закон о государственной пенсионной системе. 

Депутаты также обсудят ряд поправок и дополнений к закону о защите детей от влияния информации, закону о фармацевтической деятельности и закону об информационных технологиях. 

Первое заседание в четверг запланировано на 10.00.


 
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