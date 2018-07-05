Народный адвокат расследует избиение в тюрьме Давида Давитяна

Инцидент оказался в поле зрения омбудсмена Михая Которобая 22 июня, после обращения родителей пострадавшего. В тот же день сотрудники офиса народного адвоката побывали в тюрьме №13, где встретились с Давидом Давитяном. На лице и спине заключенного были синяки и раны, руки заключённого были распухшими.

Омбудсмен направил запросы в генеральную прокуратуру и в прокуратуру сектора Центр муниципия Кишинёв. Он счел формальными объяснения об избиении Давида Давитяна. Михай Которобай попросит министерство юстиции отдать распоряжение национальной администрации пенитенциарных учреждений о проведении служебного расследования действий или бездействия сотрудников тюрьмы №13, передаёт IPN.

Народный адвокат также направил запрос в национальную администрацию пенитенциарных учреждений о начале дисциплинарного или уголовного производства. Которобай также призвал оперативно обеспечить Давитяну адекватную медицинскую помощь.

4 июля омбудсмен получил ответы из прокуратуры муниципия Кишинёв и национальной администрации пенитенциарных учреждений. Прокуратура проинформировала омбудсмена о том, что, изучив доказательства по делу, распорядилась «отказать в возбуждении уголовного дела на том основании, что деяние не содержит элементов преступления».

Исполняющий обязанности директора национальной администрации пенитенциарных учреждений Аурелиу Сухан сообщил народному адвокату подробности касательно медицинского обследования и лечения Давитяна - однако не упомянул о начале уголовного или дисциплинарного производства.

В пресс-релизе народный адвокат выражает сожаление в связи с тем, что реакция учреждений оказалась неадекватной, особенно после прецедента с Андреем Брэгуцей, который скончался в тюрьме. Омбудсмен констатирует, что ответы на его запросы носят формальный характер. По его мнению, безразличие и безнаказанность порождают новые случаи жестокого обращения и насилия.

Омбудсмен предлагает рассмотреть возможность предоставления Давитяну медицинского обслуживания в частном порядке.

Бывший шурин киллера Виталия Проки, сын лидера армянской общины Венеры Гаспарян Давид Давитян уже не впервые утверждает, что его пытали в тюрьме №13. Он даже подавал судебный иск на прокуроров, которые отказались возбудить уголовное дело по поводу жестокого обращения. Давитян утверждает, что его унижают, избивают, запрещают встречи с родственниками, телефонные звонки, получение посылок.

В июне 2017 года Давитяна приговорили к 16 годам лишения свободы за ограбление, совершенное почти 5 лет назад. Его признали виновным в том, что в ночь на 21 ноября 2012 года он вместе с двумя подельниками ворвался в квартиру на улице Докучаева. Грабители напали с пистолетом на советника председателя компании «Ascom» Виталия Диакону и на Анатола Стати. Они украли у Диакону два мобильных телефона - BlackBerry стоимостью 10 000 лей и Vertu стоимостью 200 000 лей.