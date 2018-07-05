Язык — последнее прибежище негодяя: В Молдове бесполезно что-то делать ради граждан — для них важно только то, кто на каком языке разговаривает!

Они это будут обсуждать куда охотнее, чем пути решения той или иной проблемы.

Не так давно я стал свидетелем двух ситуаций в общественном транспорте. Обе связаны с языковым вопросом и, честно говоря, возмутили меня до крайней степени. Думаю, вы испытаете те же эмоции, что и я.

Еду я, значит, в троллейбусе. В него входит женщина с очевидными психическими отклонениями: ее движения были резки, взгляд бегающий. Под мышкой она сжимает огромную клетчатую сумку. К ней подходит кондуктор и просит заплатить за проезд.

- Что ты хочешь от меня?! - взревела женщина на русском языке. - Почему ты подошла именно ко мне?! Сейчас я заплачу (ударение на «у» - прим. ред.)! Дай мне время.

Ей дали пару минут, кондуктор повторила свою просьбу.

- Ты чего докапываешься до меня (было сказано матом)? Что тебе от меня нужно? Свободна! - завопила скандалистка.

Рядом со мной сидела статная женщина и, наблюдая за происходящим, обронила, вздохнув, одно слово: «Руший...»

Хотел, было, с ней поспорить, да задумался: а зачем? Женщина, очевидно, нрешила, что нашла в городской сумасшедшей соответствие образу русского человека, который она, вероятно, конструировала у себя в голове годами.

Другая история. Заходит в троллейбус женщина с коляской. Другая пассажирка начинает разговор с кондуктором.

- Да зачем пускать матерей с колясками и инвалидов в троллейбусы? Они иногда встанут так, что не протолкнуться! Эта мамочка могла и пешком два квартала пройти — и для нее и для ребенка полезно было бы!

«Мамочка» не выдерживает и отвечает на русском:

- Женщина, я сама решу, как мне удобно! Общественный транспорт и для таких, как я, тоже!

- Я вас не понимаю, - ответила на государственном «советчица». - Бери свою коляску и улетай в свою Россию. У нас тут Молдова!

Вы понимаете? Обе истории — они о важных вещах, совсем не об языке. Первая — о тщательном наблюдении врачей за людьми, у которых, вероятно, есть психические проблемы, об их пребывании в обществе. Вторая — о доступе в общественный транспорт и приспособленности городской инфраструктуры для женщин с колясками. Но обе цчастницы скатились в бездну обсуждения языкового и национального вопросов.

Говорят, что патриотизм — последнее прибежище негодяя. У нас это язык, обсуждать который можно бесконечно. И обсуждают, причем охотно, а действительно важные вопросы – не решаются.

Всем очевидно, что у идиотизма и глупости нет национальности. Всем - да не всем. И, видимо, бессмысленно в этой стране делать хоть что-то для блага граждан — не удастся, потому что когда речь зайдет о решении какой-то проблемы, найдется человек, который уведет разговор в языковое русло...

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ДМИТРИЙ КОБЗАРЬ