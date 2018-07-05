Тактический ход Демократической партии. Пока шах…

Демократическая партия заявила о готовности вмешаться в избирательное законодательство. Казалось бы, что это рядовая мера, при том, что в создавшихся условиях ясно видно, что избирательное законодательство требует усовершенствования, но это лишь первое впечатление. При более подробном анализе становится очевидным, что мы имеем дело с разумным тактическим ходом, который полностью может изменить данные политического уравнения в Молдове.

Во-первых, этим ходом ДПМ хочет усмирить страсти, которые разгорелись после непризнания результатов выборов столичного примара. Этим ДПМ хочет как бы сообщить обществу, правоцентристской оппозиции и внешним партнерам, что к произошедшему власть не имеет никакого отношения, и что виной всему несовершенство законодательства, а власть хочет их устранить, чтобы никто не мог сказать, что создан опасный прецедент, на основании которого могут быть признаны недействительными и результаты парламентских выборов. Некоторые официальные лица в ЕС сослались на несовершенство законодательства, и теперь власть в Кишинэу может открыто заявлять о согласии европейцев. Что-то вроде – вы сказали, что что-то не так – мы это устраняем. Таким образом, получается, что власть по-прежнему открыта для взаимовыгодных двусторонних отношений.

Еще одним значением этого хода может быть и то, что власть хочет донести до запада и правоцентристской оппозиции следующий посыл: Мы готовы вмешаться в избирательное законодательство, а если вы согласны, тогда давайте посмотрим, что мы можем изменить. Вероятно, это своего рода приглашение к потенциальным торгам по вопросу ввода второго тура голосования в одномандатных округах. Почему бы нет, раз уж речь идет о вмешательстве в избирательное законодательство? Уже всем известно, что один тур в одномандатных округах выгоден только социалистам, а правые проевропейские партии не раз требовали от властей ввода второго тура, раз уж невозможно вернуть старую избирательную систему. И европейцы одобрили бы ввод второго тура в округах, а властям сейчас как воздух необходимо одобрение ЕС для стабилизации отношений и особенно, для разблокирования финансирования Республики Молдова. Поэтому, напрашивается вывод, что в намерении изменить избирательное законодательство скрыто приглашение к диалогу, который может закончиться определенным политическим торгом. Это в случае, если европейцы и проевропейская оппозиция сочтут возможным этот торг с нынешней властью, учитывая все произошедшее в последнее время.

Также, почти очевидно, что так власть пытается передать скрытое сообщение и социалистам. Видимо, учитывая открытый фронт борьбы с проевропейской оппозицией, власть боится возможного открытия второго фронта – войны с социалистами. Обороны по двум фронтам нынешняя власть может не выдержать. Поэтому, можно сделать вывод, что власть пытается предупредить социалистов, что если они будут прибегать к определенным действиям, это чревато вводом второго тура в одномандатных округах. Только, скорее всего, социалистам не нужны такие предупреждения, потому что их устраивает сложившаяся ситуация, ведь до тех пор, пока проевропейцы дерутся между собой, шансы ПСРМ на власть значительно растут.

Так или иначе, ясно одно – готовность ДПМ ввести поправки в избирательное законодательство не просто заявления. Это хорошо продуманная стратегия, которая, если оправдаются расчеты демократов, может существенно повлиять на политическую жизнь Республики Молдова.

Думитру Спэтару