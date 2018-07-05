Создавшаяся ситуация выгодна проевропейским правым силам

В интервью порталу ТРИБУНА депутат-социалист Григорий Новак заявил, что ситуация, создавшаяся в связи с выборами примара, выгодна проевропейским правым силам.

«Им было нужно, в том числе непризнание мандата примара, и они от этого только выиграли. Почему? Чтобы спровоцировать и возглавить волну протестов, а судя по их действиям, они намерены затянуть с протестами до парламентских выборов. Не думаю, что протесты будут еженедельными. Они будут периодическими, может раз в 2 недели, учитывая, что сейчас лето, период отпусков, к тому же в разгаре сельскохозяйственные работы. Есть целый ряд факторов, которые говорят о том, что не будет массовых протестов, но, безусловно, они будут осенью, и вы увидите, каким будет рейтинг Андрея Нэстасе.

Он все будет говорить, что вот, мол, Плахотнюк не позволил признать его мандат, что голоса были украдены. Лично я хотел, чтобы этот мандат был утвержден, чтобы дать Андрею Нэстасе возможность прийти в примэрию, и показать, на что он способен. С политической точки зрения это было ошибкой, но с другой стороны, очевидно, что суд не может делать для кого-то исключения, если был нарушен закон», – заявил он.

По словам депутата, «в данном случае они решили наказать Нэстасе, но не ясно, почему пострадал и Ион Чебан». «Конечно, Ион Чебан не допускал таких нарушений как Нэстасе, но в итоге был наказан и он», – заявил Григорий Новак.

Штефан Волницки, стажер