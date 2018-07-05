Председатель парламента: В приднестровском регионе происходят очень странные вещи

В приднестровском регионе происходят очень странные вещи. Десятки грузовиков без номерных знаков перевозят боеприпасы и вооружение, хранящееся на складе в Кобасна, в неизвестные места. Об этом заявил председатель парламента Андриан Канду в ходе передачи „Farika” на телеканале Publika TV, передает IPN.

По его словам, любые попытки Объединенной контрольной комиссии, молдавских офицеров узнать информацию, остановить, определить, что происходит, увенчались провалом. „Когда не соблюдаются соглашения, когда есть движения вроде этого, мы понимаем, в какой ситуации находимся, когда говорим о безопасности страны”, - заявил Андриан Канду.

По мнению главы законодательного органа, есть элементы, связанные со всем тем, что называется гибридная война на уровне кибератак, пропаганды, элементы, связанные с энергетическими системами, угрозами Российской Федерации, связанные с газом и электроэнергией для Республики Молдова, Украины и Грузии. Андриан Канду отметил, в том числе деятельность спецслужб и разведки на территории Республики Молдова. „Вот почему мы пытаемся найти вместе решения. Мы уже наметили некоторые решения на региональном уровне между Украиной, Грузией и Республикой Молдова в области нашего сотрудничества”, - сказал глава законодательного органа.

Говоря о Восточном партнерстве, Андриан Канду заявил, что для ЕС произошло изменение приоритетных субъектов внешней политики, и Республика Молдова должна „бороться” за то, чтобы и дальше занимать ведущее место в списке государств, на которые направляет внимание Европейский союз.