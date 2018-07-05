Помидоры по 13 леев, а малина по 15: цены на Центральном рынке всё ниже

Стоимость некоторых фруктов и овощей существенно упала, но есть и исключения. Так, например, морковь, подорожала на 5 леев, и её стоимость сейчас составляет 20 леев за килограмм.

Мы находимся на самом пике лета, когда особенно востребованы фрукты и овощи. Сотни людей ежедневно посещают рынки и торговые точки в поисках летних продуктов, цена на которые медленно становится всё ниже и ниже, пишет stirilocale.md.

Так, например, килограмм огурцов на сегодняшний день стоит не больше 14 леев, а пучок зелени (петрушки, укропа, базилика, мяты, сельдерея) можно купить за 5 леев.

Цена на молодой картофель остаётся пока неизменной и составляет 6-10 леев. А вот стоимость жёлтой фасоли существенно снизилась по сравнению с установленной на прошлой неделе, и составила 23 лея за килограмм.

Также упала цена и на помидоры. На прошлой неделе торговцы просили не менее 15 леев за килограмм помидоров, а сегодня можно найти и подешевле – по 13 леев. Цена на перец практически не изменилась – минимум 10 леев.

Примечательно то, что цена на молодую кукурузу остаётся пока неизменной – один початок стоит 6-8 леев. Долгожданные дыни стоят 10-13 леев, а арбузы – 5-6 леев. Малину продают по цене 15 леев, а ежевику – по 25 леев.

Цена за килограмм слив составляет 10 леев. Стоит отметить, что на рынке можно найти ещё и белую черешню, сезон которой уже подходит к концу. За неё просят 18 леев. На несколько леев подешевели и персики. Их стоимость варьирует от 12 до 30 леев за килограмм, в зависимости от сорта и размера.