Пользователь интернета подловил Наталью Морарь на манипуляциях

Молдова снова стала жертвой пропаганды Натальи Морарь, ведущей телеканала TV8. К такому выводу пришёл один из пользователей интернета Ион Харгел в своём online-проекте "Intr-un "pas" bun", который он публикует в Facebook.

Харгел привёл в пример транспарант, принесённый одной из участницей протеста в поддержку Нэстасе 1 июля.

Напомним, этот транспарант широко растиражировала Наталья Морарь и остальная пресса, которая поддерживает Андрея Нэстасе. На этом транспаранте женщина прикрепила две фотографии членов своей семьи.

"У этих фотографий вот какая история: женщина действительно участвовала на протесте 1 июля, и в ее руках был транспарант с двумя фотографиями. На одном снимке - она с мужем и детьми, на втором - женщина вдвоём с супругом. Наталья Морарь в своём пропагандистском духе прилепила к этим фотографиям годы: на снимке, где вся семья - 2016, на втором - 2018",- утверждает Ион Харгел. Затем, как отмечает Харгел, Морарь опубликовала на Facebook текст против лидера ДПМ Влада Плахотнюка.

Вот только Морарь, как отмечает цитируемый источник, соврала в хронологии. Фотография семьи в полном составе была сделана как раз-таки после той, на которой женщина за столом лишь с супругом. И это заявила сама женщина в репортаже ProTV Chişinău.

Позже, правда, этот телеканал вырезал определенные куски из этого репортажа по настоянию Натальи Морарь,- утверждает Ион Харгел. Более того, дети этой женщины находятся заграницей уже семь лет, о чем она заявила все в том же репортаже ProTV Chişinău.

Цитируемый источник утверждает, что Наталья Морарь не первый раз пытается таким образом манипулировать общественным мнением. И один из самых тяжких примеров - 7 апреля 2009, когда по призывам этой журналистки были разгромлены здания парламента и президентуры.