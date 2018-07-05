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Спорт
Молдавский нападающий в ПСЖ: «Самое сложное еще впереди»
05.07.2018

Молдавский нападающий Вирджилиу Постолаки, подписавший профессиональный контракт с французским футбольным клубом Пари Сен-Жермен (Париж), заявил, что очень горд тем, что будет работать с лучшими игроками мира в составе ПСЖ. В тоже время, по его словам, самое сложное еще впереди

«Это была моя цель подписать свой первый профессиональный контракт с Пари Сен-Жермен. Я очень горжусь этим. Теперь предстоит самое сложное дело. Я должен продолжать работать, чтобы играть на самом высоком уровне.

У меня была возможность потренироваться с группой профессиональных футболистов ПСЖ несколько раз в прошлом сезоне, поэтому у меня есть стремление вернуться туда, потому что нет ничего лучше, чем работать с лучшими игроками в мире, чтобы прогрессировать, двигаться вперед», - заявил Вирджилиу Постолаки после подписания контракта с ПСЖ.

Как сообщалось ранее, Вирджилиу Постолаки подписал профессиональный контракт с французским футбольным клубом ПСЖ (Париж), и теперь молдавский нападающий связан с «красно-синими» до 30 июня 2021 г. Вирджилиу Постолаки всего 18 лет.


 
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