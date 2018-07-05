Судьбу русского языка в Молдове и тему общения с Путиным раскрыл Додон (ВИДЕО)

Игорь Додон предложил вернуть обязательное изучение русского языка в школах и рассказал о темах переговоров с Владимиром Путиным.

Глава государства напомнил, что треть жителей Молдовы являются русскоязычными. Президент подчеркнул, что попытки искусственно ограничить употребление русского языка только раскалывают общество и создают ненужные конфликты.

- У нас одна треть населения - миллион граждан - русскоязычные, самые высокие рейтинги у русскоязычных передач. Искусственно запретить русский язык в Молдове не получится, он был есть и будет - это наш плюс, что мы, молдаване, без проблем общаемся на русском языке, - отметил Игорь Додон в эфире телеканала NTV Moldova.

Президент предложил вернуть русский язык в школы и сделать его изучение обязательным. По словам Игоря Додона, положение русского языка является одним из факторов единства Молдовы. Он сказал, что без придания русскому языку официального статуса и его использования в госуправлении, образовании и общественной сфере наладить завершить процесс объединения с Приднестровьем будет крайне сложно.

- По закону, у русского языка должен быть статус языка межнационального общения - это значит, в частности, что весь документооборот должен быть на русском. Я уверен, что при объединении страны в переговорном процессе с Приднестровьем встанет вопрос о статусе русского языка, как языка межнационального общения, чтобы никто в этом не сомневался, - рассказал президент.

Попытки прозападного правительства до минимума сократить присутствие русского языка в публичной сфере по примеру стран Прибалтики негативно влияют и на российско-молдавские отношения, жизненно важные для экономики и населения Молдовы. Между тем, на следующей неделе, 13-14 июля, в Москве главе государства предстоит встреча с президентом России.

- Конечно, нас интересуют те же вопросы: экспорт и мигранты. Нас интересует сотрудничество в рамках ЕАЭС. Хочу на этой встрече еще раз обозначить Владимиру Владимировичу свою позицию в отношении миротворцев и, в целом, Приднестровья, сказать ему, что позиция молдавского правительства не соответствует мнению большинства граждан страны, – сообщил Игорь Додон.

Встреча пройдет во время закрытия чемпионата мира по футболу.