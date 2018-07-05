Евросоюз захотел наказать правительство Молдовы и «пошел на крайности», - Канду

Андриан Канду по итогам визита ЕС пожаловался «крайние» меры, которые предпринял Евросоюз, отказавшись предоставить Молдове обещанную финансовую помощь.

В Европе спикер провел несколько встреч с представителями нескольких партий. Руководство крупнейшей в Европарламенте Европейской народной партии высказало негативную оценку работе правительства.

- На наш вопрос, зачем идти на крайности и сокращать финансирование со всех сторон, отмечаться довольно негативно и жестко при помощи резолюций и так далее, мы получали довольно сухие и косвенные ответы. Было что-то наподобие - мы хотим наказать вас, правительство, потому что люди в Республике Молдова не удовлетворены вашим правительством и не проголосуют за него на следующих парламентских выборах, - пожаловался Канду.

По словам спикера, для него такие упреки оказались неожиданными. Андриан Канду заявил, что в отношениях ЕС и Молдовы «стало слишком много политики», которая прямо вредит нашей стране.

- С одной стороны, довольно неожиданно услышать такое, но если задуматься и провести логическую линию, то станет понятно, что именно так дела и обстоят. У ЕНП нет ни одного представителя в правительстве Кишинева, их представитель Андрей Нэстасе не стал примаром Кишинева. Безусловно, у них присутствует некая досада из-за того, что их представитель не получил власть и понятно их отношение к нам. Между Европейским Союзом и Республикой Молдова слишком много политики, даже не реализация Соглашения об ассоциации, а в этой ситуации - отмена результатов выборов, макрофинансовая помощь, завтрашняя резолюция и другое, - заявил председатель парламента.

Канду пообещал проанализировать и скорректировать закон, в соответствии с которым победа Нэстасе на выборах была аннулирована. Для этого спикер предложил создать межведомственную рабочую группу из состава правительства и парламента, в которую также войдут юристы из ЕС и США. При этом политик полностью снял с себя ответственность за ухудшение отношений между Молдовой и ЕС, заявив, что решение было принято независимым судом.

Ранее ЕС приостановил выделение помощи Молдове в размере 100 миллионов евро. Из этой суммы 60 миллионов евро Молдова получала в качестве кредита, а 40 миллионов евро - в виде гранта. Условием получения транша было выполнение 28 пунктов договора с ЕС и следование положениям Меморандума о взаимопонимании с МВФ