Названа самая востребованная профессия в Молдове

В молдавской легкой промышленности существуют тысячи вакантных мест, а заработная плата выше среднего. Между тем, работников в этой области не хватает.

Профессия швеи – одна из наиболее востребованных в Республике Молдова. Однако, даже половина вакантных мест не занята, пишет ziarulnational.md.

По данным Национального агентства занятости населения, в 2017 году число вакантных мест составило около 5 тыс. или 11% от общего числа зарегистрированных вакансий. Однако только 34% из них или 1695 мест были заняты через территориальные агентства занятости населения.

Большинство рабочих мест предлагались в мун. Кишинэу - 20%, за которым следуют Бэлць - 16%, Флорешть - 8%, Сорока - 7%, Унгень и Сынжерей- 6%, Кахул - 5%.

В течение первых пяти месяцев этого года были зарегистрированы более 2,7 тысячи вакансий на должность швеи или 12% от общего числа зарегистрированных вакансий, но только 18% из них или 500 мест были заняты.

Зарплаты, предлагаемые в этой области, варьируются от 1000 до 8 000 леев, но работодатели также предлагают ряд льгот. Многие работодатели предоставляют бесплатный транспорт для сотрудников, проживающих в близлежащих пригородах или селах, а также соглашаются нанимать пенсионеров, студентов и инвалидов.

В то же время работодатели ищут людей со средним профессиональным образованием или обучавшиеся на специализированных курсах, имеющие опыт в данной области, но в большинстве случаев они также принимают новичков, обучая их на рабочем месте, отмечает Национальное агентство занятости населения, пишет ziarulnational.md.