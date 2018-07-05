Раду Албот прошел в третий тур Уимблдона

Раду Албот взял новую высоту в своей профессиональной карьере. Молдавский теннисист прошел в третий тур Большого Шлема Уимблдона, после того как победил в пяти сетах представителя Словении Аляжа Бедене со счетом 6-2, 4-6, 7-6, 5-7, 6-3.

Также как в первом туре, в ходе матча с испанцем Пабло Каррено Буста, Раду Албот потребовалось пять сетов, чтобы победить, передает unimedia.info.

Матч между Алботом и Бедене длился почти четыре с половиной часа.

В третьем раунде наш теннисист сыграет с победителем мачта между американцем Джоном Иснером и бельгийцем Рубеном Бемельмансом.