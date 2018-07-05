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Общество
Жителей Молдовы ожидает жаркая и солнечная погода
05.07.2018

Согласно прогнозу государственной гидрометеорологической службы, сегодня, 5 июля в Молдове ожидается переменная облачность. Ветер западный, слабый до умеренного.

В Бричанах и Сороках воздух прогреется до +25 С, в Бельцах на градус выше +26 С. В Оргееве и Тирасполе прогнозируют +27 С. В Леове температурный максимум составит +28 С, в Комрате и Кагуле +30 С.

В Кишинев днем термометры покажут +27 С. В ближайшие дни температура воздуха немного повысится, температурный максимум составит +29 С. В выходные пройдут грозовые дожди.


 
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